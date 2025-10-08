Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 17:31
Colombia por la hazaña: fecha y hora para los cuartos de final del Mundial Sub 20
Colombia sacó la casta ante Sudáfrica y ahora va por un lugar entre los cuatro mejores.
La Selección Colombia tuvo su partido por los octavos de final en el Mundial Sub-20 disputado en Chile. El elenco comandado por César Torres tenía el turno en una llave de bastante exigencia. Para la tricolor, el reto era medirse a Sudáfrica en un duelo en el que partía como favorita para llevarse el triunfo.
Una vez que se dio el saque inicial, el favoritismo del combinado nacional se hizo presente. Los cafeteros entraron al terreno de juego con la intención de marcar diferencia para ponerle presión a los sudafricanos desde las primeras acciones. El elenco sudamericano generó peligro en varias oportunidades sobre el pórtico defendido por Fletcher Lowe.
Posteriormente, tras el minuto siete, Colombia empezó a acercarse con mayor peligro a la portería rival. Sin embargo, las intervenciones del portero rival mantenían la igualdad hasta que finalmente Joel Canchimbo terminó apareciendo para marcar la diferencia.
El número 20 del equipo colombiano, aprovechó un descuido en defensa de los africanos y al minuto 7 definió lo que fue el 1-0 tras un gran centro al área que cayó para que el extremo rematará y abriera la cuenta a favor de la tricolor.
Sin embargo, el equipo cafetero bajó el nivel y los africanos se acercaron con peligro. Aunque el partido terminó con la ventaja colombiana en la primera mitad, un error de Jordan García complico todo en el arranque del complemento. Una falta en el área fue sancionada como penal y Mfundo Vilakazi no falló para poner el 1-1 al 51' de partido.
Colombia la pasó mal durante varios minutos hasta que apareció la figura de Néiser Villarreal. El delantero de Millonarios se hizo presente al minuto 63 para rematar un gran pase de Óscar Perea y poner la ventaja parcial. El tumaqueño no paró ahí y en el tiempo de adición aprovechó la asistencia de Jhon Rentería para el 90+6 sellar el 3-1 definitivo que le dio el tiquete a cuartos al elenco cafetero.
Ahora, el combinado nacional se alista para su siguiente duelo que será el próximo sábado 11 de octubre a las 03:00 p.m. hora colombiana en el Estadio de Talca. Allí, la tricolor se medirá en cuartos de final ante su similar de España en un duelo apasionante buscando un lugar entre los cuatro mejores del torneo.
Colombia vs España en cuartos de final ¿Cómo llegan los europeos?
España llega al duelo contra la tricolor tras haber superado de manera apretada a Ucrania. El equipo de Paco Gallardo sumó cuatro puntos en sus tres juegos disputados en la zona que compartió con Marruecos, México y Brasil.
Para el cuadro ibérico, su estreno fue con derrota ante los marroquíes por 2-0. Posteriormente, en la segunda fecha, los europeos igualaron con los aztecas en un disputado 2-2. Finalmente, en el cierre de su grupo, para definir la clasificación, 'la rojita' se impuso por la mínima ante un discreto Brasil en el partido que definió el tiquete a cuartos.
Se espera que el equipo cafetero tenga una mejor versión en su próximo partido. El onceno tricolor sabe que deberá mejorar su nivel para medirse ante un cuadro ibérico que viene de ser campeón del Europeo Sub 19.
