Colombia por la resurección: fecha y rival en octavos del Mundial Sub 20

Posteriormente, tras el 0-0 en el primer periodo, Colombia empezó a acercarse con mayor peligro a la portería rival. Sin embargo, las intervenciones del portero rival mantenían la igualdad. Más allá de eso, Kener González terminó apareciendo para marcar la diferencia.

El número 19 del equipo colombiano, aprovechó un error en defensa de los africanos y al minuto 51 definió lo que fue el 1-0 tras un gran pase de Nésiser Villarreal. Un triunfo valioso en un partido bastante cerrado para el equipo de César Torres. Sin embargo, una mano de Elkin Rivero al minuto 84 acabó siendo sancionada por el VAR como penal. Daniel Bameyi acabó ejecutando el cobro para al minuto 86 del partido sentenciar lo que era el 1-1 definitivo.

Ahora, el combinado nacional se alista para su siguiente duelo que será el próximo miércoles 8 de octubre a las 02:30 p.m. hora colombiana en el Estadio de Talca. Allí, la tricolor se medirá en octavos de final ante su similar de Sudáfrica en el partido por los octavos de final, buscando un lugar entre los ocho mejores del torneo.