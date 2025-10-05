Actualizado:
Colombia por la resurección: fecha y rival en octavos del Mundial Sub 20
Colombia se quedó con el primer lugar del Grupo F pese a empatar con Noruega en puntos.
La Selección Colombia tuvo su último partido por la fase de grupos en el Mundial Sub 20 disputado en Chile. El elenco comandado por César Torres tenía el último turno en el cierre del Grupo F. Para la tricolor, el reto era medirse a Nigeria en un duelo en el que partía como favorita para llevarse el triunfo.
Una vez que se dio el saque inicial, el favoritismo del combinado nacional se hizo presente. Los cafeteros entraron al terreno de juego con la intención de marcar diferencia para ponerle presión a Nigeria desde las primeras acciones. El elenco sudamericano generó peligro en varias oportunidades sobre el pórtico defendido por Ebenezer Ifeanyi Harcourt.
Posteriormente, tras el 0-0 en el primer periodo, Colombia empezó a acercarse con mayor peligro a la portería rival. Sin embargo, las intervenciones del portero rival mantenían la igualdad. Más allá de eso, Kener González terminó apareciendo para marcar la diferencia.
El número 19 del equipo colombiano, aprovechó un error en defensa de los africanos y al minuto 51 definió lo que fue el 1-0 tras un gran pase de Nésiser Villarreal. Un triunfo valioso en un partido bastante cerrado para el equipo de César Torres. Sin embargo, una mano de Elkin Rivero al minuto 84 acabó siendo sancionada por el VAR como penal. Daniel Bameyi acabó ejecutando el cobro para al minuto 86 del partido sentenciar lo que era el 1-1 definitivo.
Ahora, el combinado nacional se alista para su siguiente duelo que será el próximo miércoles 8 de octubre a las 02:30 p.m. hora colombiana en el Estadio de Talca. Allí, la tricolor se medirá en octavos de final ante su similar de Sudáfrica en el partido por los octavos de final, buscando un lugar entre los ocho mejores del torneo.
Colombia vs Sudáfrica en octavos de final ¿Cómo les fue a los africanos en su grupo?
Los sudafricanos llegan al duelo contra la tricolor tras haber sido segundos en el Grupo E. El equipo de los 'bafana bafana' sumó seis puntos en sus tres juegos disputados en la zona que compartió con Estados Unidos, Francia y Nueva Caledonia.
Para el cuadro africano, su estreno fue con derrota ante los franceses por 2-1. Posteriormente, en la segunda fecha, hicieron notar su superioridad para golear a Caledonia por 5-0. Finalmente, en el cierre de su grupo, el próximo rival de la tricolor dio la sorpresa y venció a Estados Unidos por 2-1 para asegurarse el segundo lugar de su zona.
Se espera que el equipo cafetero tenga una mejor versión en su próximo partido. El cuadro tricolor sabe que deberá mejorar su nivel para medirse ante un cuadro que viene de dos victorias al hilo y buscará generar peligro desde los primeros minutos del compromiso.
