Colombia prende alarmas con Kevin Mier: fractura lo dejaría afuera por meses

No son buenas las noticias que llegan desde México con relación al parte médico oficial del portero Kevin Mier. Según medios oficiales, el deportista colombiano sufrió fractura de tibia en su pierna derecha tras el duelo ante Pumas de la Liga MX y estará varios meses fuera de la competencia oficial.

La noticia fue difundida por medios mexicanos que anunciaron la baja del portero colombiano después de realizarse los respectivos exámenes médicos que revelaron la lesión que, según varias fuentes, dejaría a Mier fuera de la competencia entre 4 y 6 meses.

Por esta razón se confirma que el jugador colombiano se pierde con su equipo Cruz Azul la disputa de la Copa Intercontinental de la FIFA que será el próximo 10 de diciembre ante el campeón de la Copa Libertadores y también la Liguilla del fútbol mexicano.

Además corre peligro también su participación en la selección Colombia en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca a mediados del mes de junio de 2026 y sus recuperación estaría terminando en el mes de mayo de ese mismo año.

Con la baja de Mier, Cruz Azul tendría a Andrés Gudiño como su reemplazante para los torneos en disputa en lo que resta de este año y, por lo menos, los primeros encuentros de la siguiente temporada en 2026.

El equipo mexicano ahora también espera nuevas decisiones contra el jugador Adalberto Carrasquilla, quien fue el encargado de hacer el cierre que le dejó esta lesión al portero colombiano y que tras una revisión solo tuvo tarjeta amarilla en medio de la jugada polémica que desató indignación entre los hinchas de su club.

