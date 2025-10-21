Colombia prepara la nueva generación del Mundial Sub 17: figuras de ayer y hoy

La Selección Colombia Sub-17 afronta un nuevo ciclo mundialista en Marruecos después de la reglamentación de la FIFA de que se jugara un Mundial del 2025 al 2030 en dicho país. El arranque no fue para nada bueno con una derrota holgada en manos de España que deja muy mal paradas a las dirigidas por Carlos Paniagua.

Vea también: Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate de Millonarios con Bucaramanga

El grupo es sumamente complicado para Colombia que se midió con España, Costa de Marfil y Corea del Sur. El comienzo no fue el mejor con la derrota frente a las españolas en el debut. Tendrán que afrontar el nuevo reto este miércoles 22 de octubre frente a las marfileñas y cerrarán la fase de grupos contra las surcoreanas el sábado 25.

Hace tres años, la Selección Colombia afrontó el reto del Mundial con una generación dorada. Llegaron a la final en donde tuvo que enfrentar a España y perdió por la mínima diferencia. En ese 2022, hubo varias figuras que ahora están dando la vuelta al mundo en equipos de mucha categoría y que dejaron el nivel muy alto para las siguientes selecciones.

LAS FIGURAS DEL 2022 Y LAS DEL 2025 EN EL MUNDIAL SUB-17

En la India, Colombia tuvo a grandes referentes que ya hacen parte de la selección absoluta. Entre tantas figuras, aparece Linda Lizeth Caicedo Alegría que dio el salto al Real Madrid con la necesidad de dar golpes en España, ese país que privó a las colombianas de ser campeonas.

Linda Caicedo, hoy por hoy es una de las grandes estrellas del balompié femenino a nivel mundial. Ha estado en todos los galardones del Balón de Oro y de los premios anuales del fútbol jugado por mujeres.

Le puede interesar: [FOTOS] Bucaramanga aguó la ilusión de Millonarios: empate que sabe a poco

Además de Linda Caicedo, aparecen grandes figuras que han dado de qué hablar como Luisa Agudelo, que, pese a que se mantiene en el Deportivo Cali, la guardameta salvó penales en la semifinal ante Nigeria y ha sido una de las grandes referentes en los títulos vallecaucanos. También se destacó en la Copa Libertadores con solo un gol recibido, y seguramente, saldrá a algún equipo fuera de Colombia.

Entre las otras referentes, Ana María Guzmán que ya cuenta con experiencia en el Mundial de mayores con una asistencia en la Copa del Mundo de 2023. La lateral fue figura en la India y esto le permitió estar en la órbita a nivel global con la contratación del Bayern Múnich.

Tres años después, la Selección Colombia, que debutó con derrota ante España cuenta con grandes referentes. Entre ellas están María Baldovino que viene de ser una de las goleadoras del Sudamericano de la categoría a principio del año, pero que no pudo lograr tener la pegada deseada en el primer partido mundialista.

Lea también: Depende de un milagro: Estas son las cuentas de Millonarios en Liga Betplay

Por otro lado, está Isabella Tejada, la guardameta que ha salvado una pena máxima en el juego ante España, y, además, evitó una catástrofe mayor con los embates de las españolas durante los 90 minutos.

Mientras tanto, otra de las grandes figuras es Ella Grace Martínez, que ha hecho su formación y sus primeros pinitos en Estados Unidos a nivel universitario. La delantera ya marcó goles en el Mundial Sub-17 con la experiencia que tuvo en el 2024 con anotación frente a Corea del Sur.