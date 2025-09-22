Colombia presente en el Balón de Oro: artista de lujo se roba el show

Cada vez falta menos para conocer al nuevo ganador del Balón de Oro, en donde hay varias noticias inesperadas y movimientos inesperados dentro del ranking, en donde figuras como Erling Haaland y Vinícius Jr pasaron de ser los más destacados hace un par de años a salir del top 10 en la presente edición.

Poco a poco se han venido conociendo las posiciones de los jugadores en el Balón de Oro 2025, pero sigue haciendo falta el anhelado top 10 y al respectivo ganador. Mientras tanto, la gala sigue siendo uno de los eventos más llamativos en el mundo del fútbol y Colombia aprovechó para destacar gracias a una presentación de lujo protagonizada por Blessd.

Blessd se robó el show en la gala del Balón de Oro 2025

La edición número 69 del Balón de Oro se celebra el 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, en donde premiarán los mejores futbolistas de de la temporada 2024-25 en múltiples categorías: el mejor jugador masculino y femenino, porteros, jóvenes promesas, goleadores, entrenadores, entre otros trofeos nuevos como el Trofeo Kopa femenino y Gerd Müller femenino.

Uno de los momentos más destacados previos al inicio oficial de la gala fue la presentación de Blessd, el cantante de música urbana nacido en Medellín hizo historia al convertirse en el primer artista latino en actuar en una ceremonia del Balón de Oro.

