Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 13:09
Colombia presente en el Balón de Oro: artista de lujo se roba el show
Inicia una nueva edición del Balón de Oro y el show se lo roba Colombia con espectáculo de lujo.
Cada vez falta menos para conocer al nuevo ganador del Balón de Oro, en donde hay varias noticias inesperadas y movimientos inesperados dentro del ranking, en donde figuras como Erling Haaland y Vinícius Jr pasaron de ser los más destacados hace un par de años a salir del top 10 en la presente edición.
Poco a poco se han venido conociendo las posiciones de los jugadores en el Balón de Oro 2025, pero sigue haciendo falta el anhelado top 10 y al respectivo ganador. Mientras tanto, la gala sigue siendo uno de los eventos más llamativos en el mundo del fútbol y Colombia aprovechó para destacar gracias a una presentación de lujo protagonizada por Blessd.
Le puede interesar: Balón de Oro le responde al Real Madrid y perjudica a Vinícius con polémico puesto
Blessd se robó el show en la gala del Balón de Oro 2025
La edición número 69 del Balón de Oro se celebra el 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, en donde premiarán los mejores futbolistas de de la temporada 2024-25 en múltiples categorías: el mejor jugador masculino y femenino, porteros, jóvenes promesas, goleadores, entrenadores, entre otros trofeos nuevos como el Trofeo Kopa femenino y Gerd Müller femenino.
Uno de los momentos más destacados previos al inicio oficial de la gala fue la presentación de Blessd, el cantante de música urbana nacido en Medellín hizo historia al convertirse en el primer artista latino en actuar en una ceremonia del Balón de Oro.
El cantante paisa se encargó de abrir la gala en la alfombra roja con uno de sus temas más populares a lo largo de la extensa carrera que tiene como cantante, Condenado al Éxito II, el cual se ha tomado como una auténtica declaración simbólica de su identidad artística y de la presencia latinoamericana en un escenario global.
Esta actuación para Stiven Mesa Londoño fue algo más que una presentación actuación musical más, ya que es un reconocimiento a su trayectoria y un símbolo de la unión entre la música y el fútbol, ya que es importante recalcar que el cantante ha estado vinculado al deporte de su país y el internacional, teniendo incluso su propio equipo profesional, Vendsyssel FF, un club de la segunda división de Dinamarca con el cual espera hacer historia.
.@BlessdOficial opening the Ballon d'Or red carpet, live from Paris! #ballondor pic.twitter.com/fr3k997Za0— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
En otras noticias: ¿COLOMBIA O BRASIL? ¿QUIÉN ES MÁS FAVORITO PARA EL MUNDIAL?
Lea también: FIFA revolucionaría al fútbol: la nueva regla que cambiaría todo
Principales candidatos a ser ganadores del Balón de Oro
Este año el favorito para llevarse el galardón más prestigioso fue Ousmane Dembelé, tras una temporada brillante con el PSG, consiguiendo un triplete par su palmarés en donde levantó los trofeos de Ligue 1, Copa de Francia y Champions League. Aunque también hay otros contendientes serios incluían a jugadores como Lamine Yamal, Mohamed Salah, Khvicha Kvaratskhelia y muchos nombres grandes del fútbol europeo.
Fuente
Antena 2