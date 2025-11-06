Colombia presente en XI ideal del 2025: tres nominadas a Premios The Best

Se acaba el año 2025 con muchas cosas positivas para el Fútbol Colombiano tanto en la rama masculina como en la femenina. La Copa América Femenina fue una dura prueba para la Selección Colombia que permitió sacar conclusiones de que el combinado nacional dirigido por Ángelo Marsiglia se sigue manteniendo como una de las mejores del continente.

Figuras como Mayra Ramírez, Leicy Santos, Linda Caicedo o Katherine Tapia, solo por mencionar algunas jugadoras dejaron en alto el nombre del país en la competencia continental, y, además en sus respectivos clubes.

Justamente, este jueves 6 de noviembre la FIFA filtró los nombres de las candidatas a componer el equipo ideal del año en donde habrá que decidir en una lista grande en la cual, seguramente, España pondrá varias jugadoras dentro del onceno, dado que, se mantiene primera en el ranking de mejores selecciones y que tiene el plus de tener a Aitana Bonmatí como la ganadora del Balón de Oro recientemente.

MAYRA RAMÍREZ, LEICY SANTOS Y KATHERINE TAPIA EN EL XI IDEAL

88 jugadoras fueron nominadas a la definición del XI ideal del 2025 para la FIFA que será elegido en los Premios The Best. Entre la gran lista de candidatas, aparecen tres jugadoras colombianas y en total, 12 futbolistas latinoamericanas.

Dentro de las candidatas, Leicy Santos, Katherine Tapia y Mayra Ramírez son las representantes de Colombia con la necesidad de figurar en las posiciones de arquera, mediocampista y la delantera. Esto se basa del desempeño de las futbolistas entre el 2024 y agosto de 2025. Las colombianas podrían romper la historia y consolidarse en el mejor onceno.

En ese sentido, la FIFA tomó en cuenta a Leicy Santos de gran actualidad en el Washington Spirit que ganó la NWSL Challenger Cup en 2025, además de ser vital en el partido final de la Copa América contra Brasil reportándose con un golazo de tiro libre.

Katherine Tapia ha dejado en alto el nombre de Colombia con sus atajadas. Su buen momento en el Palmeiras ganando el Campeonato Paulista, adjudicándose como la mejor arquera de la Copa América y colándose en la nómina ideal de dicha competencia continental.

Por último, está el caso de Mayra Ramírez, que lastimosamente en estos momentos está lesionada y no ha vuelto a jugar desde hace un mes. Con el Chelsea, la delantera colombiana ganó al Women’s Super League en dos ocasiones tanto en el 2024 como en 2025, la FA Women´s League Cup y la Women’s FA Cup en 2025.

Habrá que esperar que la FIFA designe la fecha y hora de los Premios The Best para conocer si las tres colombianas pueden poner sus nombres en esa nómina ideal del año. Sería histórico, pero competirán con fuertes candidatas en cada zona en donde compiten Katherine Tapia, Leicy Santos y Mayra Ramírez.

ASÍ PUEDE VOTAR DESDE COLOMBIA POR LAS JUGADORAS LOCALES

A partir de este jueves 6 de noviembre que salieron los nombres de las jugadoras en cada categoría de los Premios The Best, y, claramente en este onceno ideal del año, las votaciones están abiertas para poder elegir a las mejores futbolistas para la gala definitiva.

Serán 22 días de votaciones, pues, el 28 de noviembre quedará cerrada la discusión para elegir a las mejores jugadoras en el equipo ideal del 2025 basado en sus desempeños desde la mitad del 2024 y este año. Por medio de la página de la FIFA pueden votar por las 11 jugadoras de las 88 candidatas que nominaron.