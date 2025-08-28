Colombia protagonista en la Champions League: definidos cruces entre colombianos

La Champions League es una de las competencias más importantes de clubes en el fútbol mundial y cada temporada despierta pasiones en todos los rincones del planeta. Reúne a los mejores equipos de Europa, que se enfrentan en una competencia que no solo mide calidad futbolística, sino también historia, prestigio y grandeza. Para la edición 2025/26, la expectativa es mayor que nunca debido al nuevo formato implementado por la UEFA, que amplía la fase inicial y ofrece más duelos directos entre gigantes del continente.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la posibilidad de ver enfrentamientos entre equipos de élite como Barcelona vs PSG, Real Madrid vs Manchester City, quienes parten como favoritos en esta edición, pero la historia reciente ha demostrado que siempre hay espacio para sorpresas, las cuales se pueden llegar a dar en esta ocasión con los colombianos, ya que habrá cruces importantes a lo largo de la fase de la liga.

Estos son los partidos en donde se enfrentarán los colombianos en Champions League

La fase de grupos, que ahora se desarrolla bajo un sistema de liga con 36 equipos en lugar de los tradicionales 32, garantiza más partidos y una mayor emoción desde el inicio. Cada club disputará ocho encuentros, lo que permite a los aficionados disfrutar de más noches mágicas en el torneo. Posteriormente, los mejores clasificados acceden a los octavos de final, donde los duelos de ida y vuelta suelen ser intensos y determinantes.

Justamente Luis Díaz, ahora con la camiseta del Bayern Múnich, chocará ante el Sporting CP donde Luis Javier Suárez viene subiendo el nivel y siendo cada vez más importante para el entrenador. El juego será en casa de la escuadra bávara. También chocará ante el Arsenal donde lo esperará el guardameta Alexei Rojas, uno de los defensores que más llama la atención en el fútbol europeo, por estos días. Este duelo será en casa de los gunners.