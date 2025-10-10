Colombia quiere mantener la paternidad: así fue el último duelo ante México

El AT&T Stadium de Arlington, Texas, será el escenario de un nuevo capítulo entre Colombia y México, dos selecciones que mantienen un historial reciente lleno de emociones, goles y duelos parejos. Este sábado 11 de octubre, los equipos volverán a verse las caras en un amistoso internacional que promete intensidad y espectáculo, justo en un momento clave de preparación para ambos combinados de cara a sus próximos compromisos oficiales.

El antecedente más fresco de esta rivalidad se remonta al 27 de septiembre de 2022, cuando los cafeteros protagonizaron una remontada histórica en Santa Clara, venciendo por 3-2 a los aztecas tras ir perdiendo por dos goles. Aquella noche en el Levi’s Stadium, los dirigidos por Néstor Lorenzo —quien recién iniciaba su ciclo al frente del equipo— mostraron carácter y ambición para darle la vuelta al marcador gracias a una actuación brillante de Luis Sinisterra, autor de un doblete, y un tanto decisivo de Wilmar Barrios.

Esa victoria marcó un punto de inflexión para el combinado colombiano, que desde entonces ha encontrado mayor equilibrio y confianza en su juego. En cambio, para México significó una llamada de atención sobre las falencias defensivas y la falta de reacción ante equipos que imponen ritmo y fortaleza física. Desde ese enfrentamiento, ambos seleccionados han recorrido caminos distintos, pero con un mismo objetivo: consolidarse antes del próximo Mundial de 2026, donde podrían volver a cruzarse en un contexto más decisivo.

El historial reciente entre estas dos potencias del continente muestra paridad, aunque con un ligero dominio colombiano en los últimos años. En los últimos cinco enfrentamientos, los cafeteros han ganado tres, los aztecas uno y se ha registrado un empate. Más allá de los números, cada choque ha estado marcado por la intensidad, el orgullo nacional y la calidad técnica de sus protagonistas. “Colombia y México siempre ofrecen partidos vibrantes, sin importar si son amistosos o de competencia oficial”, destacaron analistas de ESPN en la previa del duelo.

Este nuevo cruce llega en un contexto interesante: la Tricolor atraviesa un momento de renovación, con figuras jóvenes que buscan consolidarse, mientras que el combinado mexicano, bajo un nuevo proceso técnico, intenta recuperar la solidez que lo caracterizó en otras etapas. Jugadores como Luis Díaz, Jefferson Lerma y Jhon Córdoba apuntan a ser protagonistas en el esquema colombiano, mientras que Santiago Giménez, Edson Álvarez y Hirving Lozano lideran la ofensiva del “Tri” con el objetivo de revertir la historia reciente.

El AT&T Stadium, con capacidad para más de 80.000 espectadores, promete un ambiente espectacular. Las comunidades colombiana y mexicana en Estados Unidos harán sentir su pasión desde las gradas, convirtiendo el amistoso en una auténtica fiesta del fútbol latino.

Más que una simple preparación, este encuentro representa una medición de fuerzas entre dos selecciones que buscan reafirmar su identidad y estilo. Colombia quiere ratificar su buen momento; México, en cambio, pretende cobrar revancha. Lo cierto es que cada vez que se cruzan, la emoción está garantizada. Arlington será, una vez más, el escenario perfecto para una rivalidad que sigue creciendo y que promete escribir otro capítulo inolvidable.