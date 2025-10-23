Colombia quiere mantener la paternidad: así va el historial ante Perú

A lo largo de los años, el balance entre ambas selecciones muestra una clara tendencia. En seis enfrentamientos oficiales, Colombia ha ganado cinco, mientras que Perú solo logró imponerse una vez, en un lejano duelo de 1998 por 2-1.

Desde entonces, la escuadra tricolor no ha vuelto a conocer la derrota ante las incaicas, consolidando una racha de más de dos décadas de invicto. La última vez que se cruzaron fue en la Copa América 2018, cuando las cafeteras se impusieron con un contundente 3-0, demostrando su dominio técnico y físico.

Más allá de los resultados, las estadísticas respaldan la superioridad colombiana: 13 goles a favor y apenas dos en contra en toda la historia de este enfrentamiento. Ese registro no solo evidencia una diferencia futbolística, sino también un crecimiento sostenido del balompié femenino en el país.

Para Colombia, mantener esta racha es más que un objetivo deportivo: es una forma de reafirmar su estatus en la región. Cada victoria fortalece la identidad de un equipo que viene de realizar grandes actuaciones en torneos internacionales y que hoy busca consolidarse como referente continental.

En cambio, para Perú, el reto es emocional y estratégico. Romper esta larga cadena de derrotas representaría un hito en su historia y una señal de progreso dentro del fútbol femenino sudamericano.

El encuentro en Medellín presenta varios factores que podrían inclinar la balanza. La localía es uno de ellos, pues el ambiente del Atanasio Girardot suele ser un aliciente para las colombianas. Además, la confianza generada por los antecedentes puede permitirles tomar la iniciativa desde el arranque.