Colombia quiere mantener la paternidad: así va el historial ante Perú
Colombia ha sido protagonista en la mayoría de juegos ante el elenco inca.
La Selección Colombia Femenina se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Liga de Naciones de la CONMEBOL, y lo hará ante un rival conocido: Perú. El duelo, que se jugará este viernes 24 de octubre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.
Este partido marcará el inicio del camino hacia el Mundial Femenino de 2027, y las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán comenzar con el pie derecho frente a un oponente al que dominan históricamente.
A lo largo de los años, el balance entre ambas selecciones muestra una clara tendencia. En seis enfrentamientos oficiales, Colombia ha ganado cinco, mientras que Perú solo logró imponerse una vez, en un lejano duelo de 1998 por 2-1.
Desde entonces, la escuadra tricolor no ha vuelto a conocer la derrota ante las incaicas, consolidando una racha de más de dos décadas de invicto. La última vez que se cruzaron fue en la Copa América 2018, cuando las cafeteras se impusieron con un contundente 3-0, demostrando su dominio técnico y físico.
Más allá de los resultados, las estadísticas respaldan la superioridad colombiana: 13 goles a favor y apenas dos en contra en toda la historia de este enfrentamiento. Ese registro no solo evidencia una diferencia futbolística, sino también un crecimiento sostenido del balompié femenino en el país.
Para Colombia, mantener esta racha es más que un objetivo deportivo: es una forma de reafirmar su estatus en la región. Cada victoria fortalece la identidad de un equipo que viene de realizar grandes actuaciones en torneos internacionales y que hoy busca consolidarse como referente continental.
En cambio, para Perú, el reto es emocional y estratégico. Romper esta larga cadena de derrotas representaría un hito en su historia y una señal de progreso dentro del fútbol femenino sudamericano.
El encuentro en Medellín presenta varios factores que podrían inclinar la balanza. La localía es uno de ellos, pues el ambiente del Atanasio Girardot suele ser un aliciente para las colombianas. Además, la confianza generada por los antecedentes puede permitirles tomar la iniciativa desde el arranque.
🎥"Sin importar el rival, Colombia va a buscar el partido, con nuestra gente vamos por los 3pts" 𝘼𝙣𝙜𝙚𝙡𝙤 𝙈𝙖𝙧𝙨𝙞𝙜𝙡𝙞𝙖, DT Selección Colombia Femenina de Mayores.💃⚽#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/bF8lX0BpCi— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 23, 2025
El enfrentamiento entre Colombia y Perú va mucho más allá de las cifras. Representa el inicio de una nueva etapa en el fútbol femenino del continente, en la que la selección nacional buscará ratificar su buen momento y seguir sumando triunfos.
Aunque la historia respalde a las locales, los partidos se definen en el campo, y solo los 90 minutos en el Atanasio dirán si la racha se mantiene o si el combinado peruano logra lo impensado. Lo cierto es que el camino rumbo al Mundial Femenino será de alta exigencia para ambas escuadras.
