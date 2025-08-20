La Selección Colombia afronta la recta final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con un panorama alentador. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo llega a la penúltima fecha con la clasificación prácticamente asegurada, pero con la obligación de sellar matemáticamente su cupo en los dos últimos compromisos. Con 31 puntos en la tabla y un invicto que ha fortalecido la confianza, el equipo cafetero buscará cerrar con autoridad un camino clasificatorio que ha mostrado regularidad y una identidad clara.

El calendario ofrece dos duelos de gran importancia, tanto en lo numérico como en lo emocional. El primero será ante Bolivia, el 4 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, un escenario que históricamente ha sido fortaleza de la Tricolor y que se vestirá de fiesta para impulsar a los dirigidos por Lorenzo hacia el objetivo. Posteriormente, el 9 de septiembre, Colombia cerrará la Eliminatoria en Maturín, cuando visite a Venezuela en un choque que no solo tiene tintes de rivalidad regional, sino que también podría ser clave para la Vinotinto en sus aspiraciones.

El trabajo de Lorenzo ha estado marcado por la solidez defensiva y la capacidad del mediocampo para sostener los partidos, pero ahora el seleccionador podrá contar con un abanico ofensivo sin precedentes en su proceso. Durante gran parte de la clasificación, las bajas por lesión y la falta de continuidad de varios delanteros limitaron las variantes, obligando a improvisar en algunos encuentros. Sin embargo, este cierre ofrece una cara diferente: un ataque amplio, versátil y con futbolistas en buen presente en sus clubes.

Por primera vez en mucho tiempo, la delantera de Colombia tendrá casi todas sus piezas a disposición. Figuras como Luis Díaz, referente ofensivo en el Liverpool, y Luis Javier Suárez, de destacadas actuaciones en España, se suman a Luis Sinisterra, de regreso tras superar lesiones que lo apartaron de varias convocatorias. A ellos se unen Jhon Durán, quien aporta potencia y juventud, y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, con regularidad en la MLS. La lista se completa con Rafael Santos Borré, hombre de confianza de Lorenzo por su sacrificio y movilidad, y Jhon Córdoba, uno de los delanteros más efectivos en el fútbol alemán.

Aunque aún no se ha definido cuáles serán los elegidos para comandar el ataque en los partidos ante Bolivia y Venezuela, la amplia gama de opciones representa una noticia alentadora para el cuerpo técnico. La competencia interna en la ofensiva promete elevar el nivel y ofrecer variantes tácticas que pueden marcar la diferencia, ya sea con un 4-2-3-1 clásico o con un esquema que potencie las transiciones rápidas por las bandas.

Colombia llega con la ventaja de depender de sí misma. Una victoria en Barranquilla podría dejar todo definido antes de viajar a Venezuela, permitiendo a Lorenzo probar esquemas y consolidar sociedades de cara al Mundial. Más allá de los puntos, lo que está en juego es la consolidación de un proyecto que ha devuelto la ilusión y que se perfila para llegar a Estados Unidos, Canadá y México 2026 con un plantel competitivo y equilibrado.

El reto final está planteado: cerrar las Eliminatorias con autoridad y demostrar que este equipo no solo clasificará, sino que también aspira a ser protagonista en la próxima cita mundialista.