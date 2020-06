Colombia - Rumania, un recuerdo oscuro de Estados Unidos 94

La historia de la Selección Colombia en los Mundiales de mayores vivió uno de los golpes más fuertes aquel 18 de junio de 1994 en el estadio de Rose Bowl en Los Ángeles, hace exactamente 26 años. Para muchos esa fue la mejor generación de la 'Tricolor', pero este día recibió un golpe contundente que quedó marcado para siempre.

Luego de una eliminatoria de ensueño donde se goleó a Argentina 5-0 en el estadio Monumental de Buenos Aires, Colombia llegó con el rotulo de favorito a Estados Unidos 94, pero el exceso de confianza le pasó factura: el equipo no se preparó de la mejor manera para el duelo ante la desconocida Rumania. El resultado fue doloroso en el debut del Mundial: 3-1 final.

Raducioiu abrió el marcador al 15' y la gran figura Gheorghe Hagi puso el 2-0 al 34'. Los colombianos quedaron fríos y sin ninguna reacción. Luego, tras adelantar las líneas, se consiguió el descuento por parte de Adolfo 'Tren' Valencia al 43' y así se fueron al descanso.

En la segunda mitad el equipo nacional salió con todo para empatar. Atacó por los costados, por arriba, por abajo; Carlos 'El Pibe' Valderrama intentó manejar los hilos del compromiso de la mejor manera, se juntaba con Rincón y Asprilla, pero la férrea defensa rumana no dejó filtrar ningún balón.

A Francisco Maturana se le crítica que no hizo cambios para ese juego, tal vez esa fue una razón negativa de por qué Colombia no logró el empate, sin embargo, el equipo no estaba bien anímicamente.

Al 89' del compromiso, a nada para el pitazo final, Florin Raducioiu volvió a la carga y anotó el 3-1 que dejó en el suelo a los colombianos. Tristeza total.

Ese día en el Rose Bowl se apagó la ilusión de una Colombia, que para su segundo juego ante el local Estados Unidos perdió 2-1 y terminó eliminada del certamen a falta del partido contra Suiza, donde para clasificar necesitaba un milagro que no llegó.

Después otros hechos lamentables marcaron esa pesadilla de Estados Unidos 94, además de la eliminación tempranera: el asesinato del central Andrés Escobar por el autogol que hizo en el juego ante los americanos apagó una generación que prometía muchísimo más.

Colombia, aparentemente, se recuperó y logró ir a Francia 98 con varios de los futbolistas de la anterior camada, caso Valderrama, Rincón y Asprilla; pero el equipo no era el mismo, ya los años lo habían golpeado.