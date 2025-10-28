Colombia se acerca al Mundial: posiciones de Liga de Naciones | fecha 2

La Fecha 2 puede ser muy temprano todavía para dejar listas a las selecciones que irán al Mundial del 2027. Por ahora, solo se sabe que Brasil estará de manera automática por ser la sede, ahorrándose la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL en su primera edición. Sin embargo, con el pasar de las jornadas, ya se puede empezar a sacar conclusiones en un torneo corto.

Y es que, por más de que las últimas fechas sean en junio de 2026, ocho partidos van volando. En noviembre vienen dos jornadas más que empezarán a alistar a las clasificadas y a las que atenderán al repechaje internacional.

En esta segunda jornada del calendario de la Liga de Naciones, Colombia se llevó las miradas en uno de los partidos más complicados por la ambición de colombianas y de Ecuador por alcanzar el liderato en soledad, especialmente porque horas más tempranas, Uruguay jugó su primer partido tras descansar y empató con Argentina.

La ‘Albiceleste’ perseguía la ilusión de dejar a Uruguay sin nada y sostener el liderato por unas horas antes de que arrancara el juego entre Ecuador y Colombia en Quito. No obstante, las charrúas dieron el golpe inicial con gol de Stephanie Lacoste. Argentina empató con Maricel Pereyra, Belén Aquino rompió la paridad para las celestes y agónicamente, Annika Paz puso el 2-2so el 2-2.

A la par del juego entre Uruguay y Argentina, Chile no tuvo piedad contra Bolivia que recibió nueve goles en solo dos partidos. La ‘Roja’ se llevó la victoria en Rancagua con una magistral tarde de Sonya Keefe que marcó doblete para encaminar el triunfo. Luego Fernanda Pinilla, Yastin Jiménez y Nayadet Opazo completaron la goleada.

Para cerrar la jornada, Ecuador y Colombia brindaron un gran partido en el que las colombianas terminaron sacando el resultado muy justo gracias a los goles de Leicy Santos y de Daniela Montoya, mientras que las ecuatorianas habían empatado al gol de Leicy con Nayely Bolaños.

En simultáneo, Paraguay recibió a Venezuela con la necesidad de encontrar la victoria tras la caída en manos de Argentina. Raiderlin Carrasco puso el primero de las venezolanas, empató Lice Chamorro y Gabriela García anotó para la victoria de la ‘Vinotinto’.

RESULTADOS Y TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE NACIONES DE LA CONMBEOL TRAS FECHA 2

Chile 5-0 Bolivia

Uruguay 2-2 Argentina

Ecuador 1-2 Colombia

Paraguay 1-2 Venezuela

*Descansó Perú*

1. Colombia | 6 puntos | +4 DG

2. Chile | 4 puntos | +5 DG

3. Argentina | 4 puntos | +2 DG

4. Venezuela | 4 puntos | +1 DG

5. Ecuador | 3 puntos | +3 DG

6. Uruguay | 1 punto | 0 DG

7. Paraguay | 0 puntos | -3 DG

8. Perú | 0 puntos | -3 DG

9. Bolivia | 0 puntos | -9 DG