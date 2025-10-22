Colombia se afianza en la clasificación: tabla de posiciones del Mundial Sub 17

Afortunadamente, Colombia logró olvidar rápidamente esa dura derrota que marcó el camino mundialista Sub-17. Las orientadas por Carlos Paniagua cayeron en el debut frente a España en un grupo en el que se ven las caras con las españolas, Costa de Marfil y Corea del Sur.

Isabella Tejada recibió cuatro goles en el primer partido, pero fácil, pudieron haber sido seis, siete u ocho anotaciones en contra que pudieron haber puesto en alerta roja a la Selección Colombia. En la segunda salida, esa diferencia negativa se fue reduciendo a un –1 tras una categórica victoria ‘Tricolor’ frente a Costa de Marfil.

De principio a fin, Colombia fue superior en el terreno de juego. Tuvieron el balón en los pies y crearon peligro en el arco de Costa de Marfil que sufrió la primera anotación sobre los 22 minutos con un testarazo de Ana Sofía Clavijo que ganó por lo alto y venció a la golera marfileña.

Colombia no lo sufrió y en el segundo tiempo se fue arriba en el marcador de nueva cuenta con anotaciones de London Crawford y de Ella Grace Martínez. Un certero 3-0 que logró bajar un poco la diferencia de gol negativa y que permite meterse en la zona de clasificación para acceder a los octavos de final.

RESULTADOS DE LA SEGUNDA FECHA DEL MUNDIAL SUB-17 EN EL GRUPO E

A primera hora, la selección de España volvió a reafirmarse como la candidata para obtener un nuevo título. La ‘Roja’ no tuvo piedad contra Corea del Sur que venía de un empate ante Costa de Marfil. Las españolas superaron lo hecho frente a Colombia con un resultado a favor de 5-0.

Carlota Chacón marcó un doblete, Anna Quer, Julia Torres y Silvia Cristóbal anotaron los cinco goles de España que se suma al liderato en soledad no solo con ventaja de tres puntos, sino una diferencia goleadora de ensueño en apenas dos partidos del Mundial de la categoría.

Horas más tarde, Costa de Marfil quedó prácticamente eliminada, pues, deberá medirse en la última fecha nada más y nada menos que a España, un rival más que complicado que puede ser determinante para sacar a las africanas. Las marfileñas apenas suman un punto después del empate contra Corea del Sur en la primera fecha.

Corea del Sur también vive un camino difícil después de ser goleado en esta nueva salida. Las surcoreanas tendrán que superar una dura prueba en el último partido cuando enfrenten a Colombia. El empate no les servirá y tendrán que buscar la victoria.

Vale la pena acotar que, para esta edición de la Copa del Mundo Sub-17 Femenina hay más selecciones participantes y, además, clasificarán las primeras dos de cada grupo y cuatro mejores terceras.

TABLA DE POSICIONES TRAS LA FECHA 2 DEL GRUPO E EN MUNDIAL SUB-17

1. España | 6 puntos | +9 DG

2. Colombia | 3 puntos | -1 DG

3. Costa de Marfil | 1 punto | -3 DG

4. Corea del Sur | 1 punto | -5 DG