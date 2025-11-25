Colombia se complicó en Mundial de Fútbol Sala Femenino: sufrió dura goleada

Después de una victoria cómoda de Colombia frente a Canadá, el cuadro cafetero tenía que dar otro golpe de autoridad para sellar su respectiva clasificación para los cuartos de final del Mundial de Futsal 2025 en Filipinas. Haber ganado en la primera fecha daba tranquilidad, pensando en el segundo compromiso.

Vea también: Millonarios muy cerca de cerrar su segundo fichaje

En la fase de grupos, Colombia tuvo que verse las caras con la selección de España. Sin duda alguna, este juego era una prueba de fuego con las dos candidatas y potencias de la zona. Sin embargo, todo se fue abajo con una superioridad de la ‘Roja’.

Para este segundo partido, Colombia esperaba sellar la clasificación de manera anticipada para no complicarse en la última fecha frente a Tailandia. El seleccionado cafetero dirigido por Roberto Bruno no estuvo a la altura con la selección europea y terminó en la cuerda floja con urgencias en la jornada definitiva.

LA GOLEADA DE ESPAÑA QUE COMPLICA A COLOMBIA

España había debutado en el Mundial de Filipinas contra Tailandia en una goleada española con un marcador de 5-2. Vane Sotelo, Irene Córdoba, María Sainz y un doblete de Laura Córdoba configuró la victoria holgada. Por su parte, Colombia superó a Canadá con 2-0 gracias a figuras como Daniela Camargo y Nicole Mancilla que es la jugadora estrella del seleccionado cafetero.

En esta segunda salida, esa superioridad que tuvo Colombia ante Canadá nunca se notó. España fue amenazante desde el primer minuto, y, de hecho, Irene Samper abrió la cuenta sobre los dos minutos. Las colombianas sufrieron un golpe grande con Vane Sotelo y Antía Pérez que fueron seguidos a los seis y siete. Sotelo repitió y luego Irene Córdoba puso el 5-0.

Le puede interesar: Santa Fe anuncia dos regresos estelares; convocatoria para enfrentar a Tolima

Colombia apenas pudo acercarse al marcador sobre los 32 minutos cuando ya era muy tarde para poder igualar o remontar el compromiso. Merlín Salcedo creó una jugada que terminó en gol en propia puerta de Irene Córdoba. De esa forma terminó el partido en el que las de Roberto Bruno no pudieron sellar la clasificación.

LO QUE NECESITA COLOMBIA PARA CLASIFICAR A LOS CUARTOS DE FINAL

Con la dura derrota de la Selección Colombia, Roberto Bruno y sus dirigidas tendrán que ganar en la última jornada ante su similar de Tailandia. Si no logran ganar ante las tailandesas, no podrán sellar el paso a los cuartos de final.

Lea también: El Real Madrid tiene listo primer fichaje para 2026: Es sudamericano

Si se da la clasificación de la Selección Colombia sería en la segunda posición detrás de España que ya se convirtió en el primer clasificado para los cuartos de final en el Grupo B producto de dos victorias. En caso de asegurar el paso a la otra fase, se enfrentarán a Argentina.