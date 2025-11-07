Colombia se complicó solito: cuentas para clasificar en Mundial Sub 17

Catar está de fiesta con la prueba piloto de un Mundial con 48 selecciones, algo que servirá para tantear el territorio para la Copa del Mundo de 2026 de mayores que será testigo de un nuevo formato. La Selección Colombia Sub-17, dirigida por Freddy Hurtado sigue dando de qué hablar en la cita orbital de la categoría con su segunda salida.

Vea también: Santa Fe, Once Caldas y Tolima pelean por fichar destacado delantero de Liga BetPlay

El debut fue un empate a un tanto frente a Alemania, en un grupo en el que, en la segunda fecha les tocó jugar contra El Salvador y cerrarán contra Corea del Norte en la última jornada.

Sin duda alguna, la segunda fecha era ideal para que Colombia sacara una victoria para sumarse al liderato o a la segunda posición para estar tranquilos en zona de clasificación de los dieciseisavos de final. La ventaja que tienen varias selecciones en este nuevo formato de 48 participantes es que clasifican ocho mejores terceros.

Y es que, esto aparece como un factor porque la Selección Colombia se estrelló con un Oliver Alegría-Sigernes que atajó todos los disparos del combinado cafetero. Fueron más de 25 tiros durante los 90 minutos, nueve de ellos al arco, pero el empate sin goles persistió. Con dos empates, el seleccionado colombiano se complicó bastante.

LAS CUENTAS DE COLOMBIA PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN PARA DIECISEISAVOS

Con dos puntos en estos momentos, Colombia es tercera con mismas unidades que Alemania. Los alemanes empezaron ganando y Corea del Norte empató. Ese resultado dejó a los norcoreanos en la cima con cuatro unidades. Bajo ese panorama, la victoria en la tercera fecha será necesaria.

En la fecha definitiva, Colombia se verá las caras con Corea del Norte que está en la cima con cuatro puntos. Para estar en la siguiente fase, necesitarán sumar sí o sí. Si dan el golpe contra los asiáticos, podrían quedar líderes dependiendo de goles de diferencia si Alemania supera a El Salvador, o primeros si los salvadoreños empatan o ganan.

Le puede interesar: Kompany presume virtud de Luis Díaz en Bayern: “Necesitó poco tiempo”

Este es el camino más tranquilo para no pensar en otros resultados. Sin embargo, si Colombia saca un tercer empate ante Corea del Norte, deberá esperar que Alemania no supere a El Salvador para poder asaltar la segunda casilla. En caso de que alemanes igualen frente a los salvadoreños, tocará ver los goles a favor de los europeos y sudamericanos para confirmar al segundo del grupo.

A Colombia también le puede servir el empate frente a Corea del Norte sin importar lo que pase en el partido en simultáneo entre Alemania y El Salvador. De esa manera, cerrarían la fase de grupos terceros y tendrían que esperar qué sucederá con los otros terceros. No obstante, es difícil quedarse afuera.

¿PODRÍA CLASIFICAR CON UNA DERROTA?

A falta de que se jueguen algunos partidos de los últimos grupos el sábado 8 de noviembre, se puede ver que la derrota podría ayudar a Colombia, dado que, en las zonas que ya han jugado dos encuentros, hay cuatro terceros que tienen menos de dos puntos que es el puntaje de los colombianos por ahora.

Lea también: Lorenzo y los tres futbolistas de Nacional que 'borró' de la convocatoria

En estos momentos, solo tres selecciones tienen tres puntos y luego vendría Colombia con dos. Es decir, si se acabara la fase de grupos justo ahora, los cafeteros estarían en la siguiente fase por mayor puntaje que los demás terceros. Vale la pena demarcar que son ocho mejores terceros clasificados y sería impensado quedarse afuera ante este plus.