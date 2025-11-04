Colombia se frota las manos en Mundial Sub 17: el antecedente que ilusiona

En un calendario cargado de fútbol para las selecciones Colombia juvenil y prejuvenil, el combinado nacional busca llegar a puestos de privilegio. Ya lo hizo con la Sub-20 que fue tercera en Santiago de Chile, y ahora quiere llegar a la final en la Copa del Mundo Sub-17 que se disputa en Catar.

La Selección Colombia debutó en el Mundial Sub-17 contra la selección de Alemania en un grupo en el que también deberá verse las caras con El Salvador y Corea del Norte. Los dirigidos por Freddy Hurtado arrancaron con pie derecho gracias a que lograron salvar un partido que arrancó complejo por el gol a los primeros 15 segundos.

En el segundo tiempo, un latigazo de Juan José Cataño permitió igualar y sumar el primer punto en una zona en la que Corea del Norte lidera gracias a la victoria frente a El Salvador. La paridad ilusiona en medio de un Mundial que cuenta con 48 selecciones que servirá como piloto para el certamen mundialista del 2026.

Aunque lo ideal era golpear a Alemania y tomar el liderato en su grupo en este Mundial Sub-17, el empate deja en una zona privilegiada a Colombia. De hecho, así arrancó el torneo en el 2003 y el combinado colombiano logró instalarse en las fases finales.

EL ANTECEDENTE QUE ILUSIONA A COLOMBIA TRAS EL EMPATE

Con una igualdad a un tanto frente a Alemania, esto recuerda a la campaña que hizo la Selección Colombia Sub-17 en 2003 en Finlandia. El combinado que estaba liderado por jugadores como Freddy Guarín, Adrián Ramos, Harrison Otálvaro, entre otros fue, hasta la fecha es el mejor seleccionado cafetero en la categoría, junto con la de 2009.

Y es que, en el camino mundialista del 2003, la Selección Colombia arrancó su experiencia con un empate sin goles frente a su similar de México. Este fue el punto de partida para después ganarle a China con un marcador de 1-2 y superar con una goleada de 9-1 a Finlandia.

En los cuartos de final, Colombia tuvo que enfrentar a Costa Rica a quien dejó a un lado con un 2-0. Infortunadamente, en las semifinales cayeron ante Brasil. Disputaron el tercer y cuarto puesto, pero no pudieron en penales frente a Argentina. En la cuarta plaza, firmaron la mejor participación, esa misma que repitieron en 2009.

Bajo ese panorama, haber igualado en el debut del Mundial permite ilusionarse. Con este empate ante Alemania, la Selección Colombia es tercera. Para esta edición de la Copa del Mundo, clasificarán ocho mejores terceros de la fase de grupos.

Igualar, especialmente en un partido complejo frente a Alemania es razón para ilusionarse, especialmente porque recuerda a la única vez que Colombia arrancó con un empate en un Mundial Sub-17 y que lo llevó a ser cuarta del mundo. La deuda es poder pasar esa fase y llegar a la final para pelear el título.