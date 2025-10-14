Colombia se juega la suerte en Mundial Sub 17: programación de fase de grupos

Se avecina el nuevo Mundial Sub-17 Femenino en busca de destronar a Corea del Norte, que se quedó con el título del 2024. La FIFA oficializó que la Copa del Mundo de esta categoría se jugaría anualmente hasta el 2030 con sede en Marruecos. Colombia participará en la competencia y deberá pasar un grupo complejo para instalarse en octavos de final.

Dirigidas por Carlos Paniagua en un nuevo proceso mundialista, la Selección Colombia tendrá que afrontar un duro reto contra selecciones de gran nivel y que ya han puesto en problemas a las colombianas en anteriores ediciones de las citas orbitales.

El 17 de octubre arrancarán las emociones, y Colombia hará su debut días después contra la selección de España. Este será el primer rival en la necesidad de dejar una buna presentación para pensar en sellar la clasificación para los octavos de final de la competencia, que, por primera vez en su historia, tendrá esta fase después de los grupos.

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17 FEMENINA EN EL MUNDIAL

Con talentos como Ella Grace Martínez y María Baldovino, quien fue la segunda goleadora del Sudamericano Sub-17, Colombia buscará dar el golpe en la fase de grupos en una zona compleja en donde tendrá que medirse con dos campeonas, una de ellas que ha sido dos veces ganadora del certamen mundialista como lo es España.

En ese orden de ideas, la Selección Colombia comparte el grupo E con España, Corea del Sur y Costa de Marfil. Una zona que puede poner en riesgo la clasificación por el gran reto que recae en superar a dos rivales de excelente nivel y, que en anteriores ediciones mundialistas ya han puesto en problemas a las colombianas históricamente.

Así las cosas, el calendario de Colombia iniciará ante España y terminará ante Corea del Sur después de jugar con Costa de Marfil en la segunda salida. Las colombianas deben dar un golpe en el primer encuentro y en el segundo para llegar con un colchón de puntaje para clasificar a la siguiente fase. De esa forma, este es el calendario de las cafeteras:

Domingo 19 de octubre

España vs Colombia | 2:00 P.M.

Estadio Mohammed VI Football Academy

Miércoles 22 de octubre

Costa de Marfil vs Colombia | 2:00 P.M.

Estadio Mohammed VI Football Academy Pitch 2

Sábado 25 de octubre

Colombia vs Corea del Sur | 8:00 P.M.

Estadio Mohammed VI Football Academy Pitch 2