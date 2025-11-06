Colombia se mide ante Nueva Zelanda: ¿cómo juega y cuáles son sus máximas figuras?

La Selección Colombia volverá a tener acción internacional el próximo sábado 15 de noviembre, cuando dispute un partido amistoso frente a Nueva Zelanda en territorio estadounidense. El compromiso se llevará a cabo en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, escenario habitual del Inter Miami y uno de los recintos más modernos del sur de los Estados Unidos. Este encuentro hace parte del calendario de preparación del combinado nacional antes de afrontar el Mundial de 2026.

El duelo ante los 'All Whites', como se conoce popularmente a la selección neozelandesa, representa una buena oportunidad para medir a un equipo que, si bien no pertenece al entorno habitual de rivales sudamericanos, ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

