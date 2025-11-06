Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 13:12
Colombia se mide ante Nueva Zelanda: ¿cómo juega y cuáles son sus máximas figuras?
El equipo 'Tricolor' jugará contra el equipo oceánico en la fecha FIFA de noviembre.
La Selección Colombia volverá a tener acción internacional el próximo sábado 15 de noviembre, cuando dispute un partido amistoso frente a Nueva Zelanda en territorio estadounidense. El compromiso se llevará a cabo en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, escenario habitual del Inter Miami y uno de los recintos más modernos del sur de los Estados Unidos. Este encuentro hace parte del calendario de preparación del combinado nacional antes de afrontar el Mundial de 2026.
El duelo ante los 'All Whites', como se conoce popularmente a la selección neozelandesa, representa una buena oportunidad para medir a un equipo que, si bien no pertenece al entorno habitual de rivales sudamericanos, ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.
Estilo de juego y máximas figuras de Nueva Zelanda
Nueva Zelanda se ha caracterizado históricamente por su estilo de juego físico, disciplinado y directo, sustentado en la solidez defensiva y el aprovechamiento de las jugadas a balón detenido, recursos que han sido su sello en las competencias internacionales de la OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía), además, en el último Mundial al que asistió (Sudáfrica 2010) no conoció la derrota, pero solo acumuló empates, lo que le produjo la eliminación en la fase de grupos.
Entre los nombres más destacados del conjunto oceánico figura el joven guardameta Alex Paulsen, Marko Stamenic, mediocampista del Swansea City; Tyler Bindon, defensor que milita en el Sheffield United de Inglaterra y Liberato Cacace, lateral izquierdo del Empoli en la Serie A italiana. Todos ellos representan a una nueva generación de futbolistas neozelandeses que buscan consolidarse en el plano internacional.
La gran baja de Nueva Zelanda para el duelo ante Colombia
El gran ausente del amistoso será Chris Wood, delantero y capitán del equipo, quien no podrá participar debido a una lesión. Wood, actual jugador del Nottingham Forest de la Premier League, es el máximo goleador histórico de la Selección de Nueva Zelanda, referente indiscutido por su liderazgo y capacidad ofensiva.
Sin su presencia, el conjunto dirigido por Darren Bazeley deberá reorganizar su frente de ataque, mientras que Colombia intentará imponer su poderío y mantener la buena racha que la ha acompañado en los últimos compromisos amistosos.
