Colombia se piensa sin James: tres consecuencias de no tener al diez

James Rodríguez centra la atención por estos días en la Selección Colombia. Su encuentro con Carlos Queiroz trascendió en los medios (no se sabe quién filtró la información) y se conoció que el futbolista del Real Madrid no está dispuesto a ser convocado por el portugués si este no le asegura la titularidad en las Eliminatorias.

El jugador de 28 años no pasa indiferente. Tiene apoyos, por cuenta del recuerdo que dejó en el mundial de Brasil 2014, principalmente. Pero, de igual forma, tiene críticos, más que nada por su desempeño futbolístico en los últimos años. Ni con el Bayern ni con el Madrid ha podido tener regularidad, sumado a las constantes lesiones.

Pero decida lo que decida Queiroz, lo cierto es que James Rodríguez es un hombre importante en la nómina de la Selección Colombia por su peso en el camerino y por su aporte en la cancha cuando se encuentra en plenas condiciones. Así las cosas, ¿qué perdería el combinado nacional si el cucuteño no es convocado por el adiestrador luso?

James, peso y jerarquía

Sea el nivel en el que se encuentre, James es un hombre que genera respeto en el rival y desata preocupación entre los defensores a los que enfrenta. El diez colombiano se ha ganado un nombre en Sudamérica y sin duda le agrega jerarquía al once titular. Será un piano que deberá cargar Queiroz si prefiere dejarlo en el banco (o no llamarlo).

Referente del camerino: James Rodríguez

Desde el 2011, James se ha convertido en un hombre de referencia para el camerino de la Selección Colombia. Su ascendencia es indudable entre sus compañeros y tendría consecuencias desconocidas para el clima del equipo ‘tricolor’. Allí se medirá el nivel gestión de Mario Yepes para mediar entre el estratega y los capos de la plantilla.

Dinámica y capacidad goleadora

Cuando está en plenitud no hay quien lo pare. Su zurda es de indiscutible talento y es el socio ideal para el resto de los hombres en el frente de ataque. A eso se le suma su capacidad goleadora, mayor, incluso, que los delanteros que deben cumplir dicha función. Perdería pegada la Selección Colombia, el hombre más peligro en terreno contrario.