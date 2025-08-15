Colombia se quedaría sin goleador para el Mundial: lesión es preocupante

Una nueva cita mundialista se acerca para la Selección Colombia, en esta ocasión sería la 'tricolor' sub 20 la que se terminaría robando el protagonismo, ya que tiene asegurada su participación en la Copa Mundial 2025 que se llevará a cabo a partir del 27 de septiembre.

La 'tricolor' sub 20 ha demostrado gran talento en los partidos amistosos y en el sudamericano que le dio la clasificación a este nuevo Mundial. Sin embargo, César Torres ya llegaría con "dolores de cabeza" a esta competencia, ya que Néiser Villarreal se perdería la competencia.

Néiser Villarreal no alcanzaría a llegar al Mundial

El delantero de 19 años que milita actualmente en Millonarios sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol, no solo por la polémica que se armó con respecto a su futuro deportivo, sino porque ahora peligra su participación en el resto de la temporada del Fútbol Profesional Colombiano y en la Copa Mundial Sub 20.

Recientemente el atacante estuvo concentrado con la 'tricolor' y formó parte de los partidos de preparación de cara al Mundial, en donde el primero de ellos fue contra la Selección de Panamá, encuentro que se llevó a cabo en Estadio Pascual Guerrero, escenario deportivo que fue testigo de una situación preocupante con Néiser Villarreal, quien salió lesionado y entre lágrimas del terreno de juego.