Colombia sufre baja sensible para el Mundial
AFP
Fútbol
Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 13:55

Colombia se quedaría sin goleador para el Mundial: lesión es preocupante

Se acerca la Copa Mundial Sub 20 y junto con ello llega un nuevo reto para la Selección Colombia, el cual debería asumir sin su goleador.

Una nueva cita mundialista se acerca para la Selección Colombia, en esta ocasión sería la 'tricolor' sub 20 la que se terminaría robando el protagonismo, ya que tiene asegurada su participación en la Copa Mundial 2025 que se llevará a cabo a partir del 27 de septiembre

La 'tricolor' sub 20 ha demostrado gran talento en los partidos amistosos y en el sudamericano que le dio la clasificación a este nuevo Mundial. Sin embargo, César Torres ya llegaría con "dolores de cabeza" a esta competencia, ya que Néiser Villarreal se perdería la competencia.

Néiser Villarreal no alcanzaría a llegar al Mundial 

El delantero de 19 años que milita actualmente en Millonarios sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol, no solo por la polémica que se armó con respecto a su futuro deportivo, sino porque ahora peligra su participación en el resto de la temporada del Fútbol Profesional Colombiano y en la Copa Mundial Sub 20

Recientemente el atacante estuvo concentrado con la 'tricolor' y formó parte de los partidos de preparación de cara al Mundial, en donde el primero de ellos fue contra la Selección de Panamá, encuentro que se llevó a cabo en Estadio Pascual Guerrero, escenario deportivo que fue testigo de una situación preocupante con Néiser Villarreal, quien salió lesionado y entre lágrimas del terreno de juego. 

 

El atacante sufrió un esguince de grado 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, la cual no parecía de mayor preocupación, pero recientemente el periodista deportivo, Juan Felipe Cadavid, dio a conocer en el programa "El Show", que no alcanzaría a vestir la camiseta de Colombia en el Mundial, ya que la lesión sería más grave de lo esperada. 

Fixture de la Selección Colombia para el Mundial Sub 20 2025

Calendario de Partidos (Grupo E)

  • Lunes, 29 de septiembre de 2025
    Colombia U20 vs Arabia Saudita U20
    Hora: 7:00 PM (hora local) – Estadio Fiscal, Talca, Chile 

  • Jueves, 2 de octubre de 2025
    Colombia U20 vs Noruega U20
    Hora: 4:00 PM (hora local) – Estadio Fiscal, Talca, Chile 

  • Domingo, 5 de octubre de 2025
    Nigeria U20 vs Colombia U20
    Hora: 7:00 PM (hora local) – Talca, Chile

 
