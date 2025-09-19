Colombia se reforzaría para el Mundial con jugador de Arsenal

La Selección Colombia sigue dando de qué hablar tras haber conseguido su clasificación durante las eliminatorias sudamericanas a la siguiente edición de la Copa Mundial. La 'tricolor' tuvo una buena participación, en especial en las últimas jornadas, donde Néstor Lorenzo hizo movimientos en la nómina que rindieron frutos.

Ahora el siguiente reto de Néstor Lorenzo con Colombia será conformar la plantilla ideal que participe en el certamen mundialista, por lo que tendrá que asumir una serie de partidos que le sirvan como preparación para rotar jugadores. Por el momento la idea sería mantener el equipo que destacó y logró la clasificación, pero hay un jugador que milita en Arsenal que ya se postuló para formar parte de la competencia, Alexéi Rojas.

Le puede interesar: César Torres reveló la obligación de Colombia en el Mundial Sub-20

Alexéi Rojas se postuló como guardameta de la Selección Colombia

Colombia regresó a un nuevo Mundial tras la ausencia que tuvo en la edición 2022 que se llevó a cabo en Catar. La ilusión de los más de 50 millones de colombianos creció con esta nueva noticia y más al ver los nuevos jugadores que conforman el equipo y que se ve bastante sólido.

Sin embargo ahora tiene una carga más grande Néstor Lorenzo, el cual llegó a ser bastante juzgado por el mal momento que alcanzó a pasar al sumar seis partidos sin conocer la victoria en la eliminatoria. Aún así cuenta con el respaldo de sus compañeros de cuerpo técnico y de los jugadores, al nivel en el que incluso figuras que militan en Europa como el guardameta Alexéi Rojas, el cual confía en el proyecto del argentino y quiere formar parte de él en el Mundial.