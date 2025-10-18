Colombia se subió al podio del Mundial Sub 20: sufrida victoria ante Francia

Colombia no dudó en presionar alto en campo francés y en una de las primeras jugadas del compromiso aprovechó la pasividad de la zaga francesa. La tricolor robó la pelota en tres cuartos de cancha para que Óscar Perea recibiera el pase filtrado y definiera con sutileza a los dos minutos de juego.

Un tanto de camerino que fuer el más rápido del elenco nacional en todo el torneo. Perea aprovechó que recibió el balón tras una falta sobre uno de sus compañeros y cuando el juez central del compromiso dio la norma de la ventaja, simplemente siguió la jugada para definir ante la floja salida del portero.

Tras el tanto inicial, ambos equipos empezaron a generar acciones de peligro, pero sin la profundidad necesaria para llegar al gol. Aunque el cuadro europeo tomó la posesión de la pelota, no logró el desequilibrio esperado en el pórtico defendido por Jordan García. Al final, el primer tiempo terminó con la ventaja tricolor.

En la segunda mitad, el cuadro galo adelantó sus líneas. La entrada de algunos futbolistas en ataque empezó a hacer crecer el nivel del onceno 'blue'. Sobre el final del juego hubo dos acciones que fueron pedidas para ser revisadas por el árbitro. Un posible penal y una mano a favor de Francia fueron desestimadas por el central del compromiso.

Finalmente, la victoria 1-0 fue para la tricolor que se marcha del torneo repitiendo lo que logró la generación del 2003. Ahora, el onceno cafetero juvenil tendrá un recambio para la próxima cita mundialista juvenil, mientras que jugadores como Óscar Perea, Néiser Villarreal, Jordan García, entre otros, harán parte de las opciones para el combinado absoluto.