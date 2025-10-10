¿Colombia sería cabeza de serie en el Mundial? “Hay una desigualdad”

De aquí al 5 de diciembre, la Selección Colombia tendrá que ganar sus respectivos amistosos de la Fecha FIFA de octubre y de noviembre respectivamente. El primero de sus rivales será México y luego enfrentará a Canadá para cerrar la penúltima ventana. Luego se medirán con Nueva Zelanda y Nigeria terminando el 2025 y esperando su suerte en el sorteo.

En esa fecha decembrina se conocerán los grupos de cada una de las 48 selecciones clasificadas para un Mundial que contará con tres sedes por primera vez en su historia. Estas ventanas de Fecha FIFA serán esenciales para Colombia que se ubica en la casilla 13 del ranking FIFA y tendrá que instalarse en una de las nueve posiciones que permitirán ser cabeza de serie.

Colombia no lo tiene fácil en la busca de lograr mantenerse en las primeras nueve casillas, pero, claramente, no hay nada imposible. Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores de Antena 2 detalló minuciosamente lo que necesitan los colombianos dirigidos por Néstor Lorenzo para escalar en el escalafón.

“ES DIFÍCIL, MUY DIFÍCIL Y CASI IMPROBABLE”; CARLOS ANTONIO VÉLEZ SOBRE COLOMBIA COMO CABEZA DE GRUPO

Durante el programa de este viernes 10 de octubre y antes del primer amistoso, Carlos Antonio afirmó que, “Colombia tiene 1692.1 puntos y tiene que avanzar, mínimo cuatro posiciones para quedar entre las nueve cabezas de serie. Para lograr eso, tendría que ganar todos los amistosos y superar a cuatro selecciones”. Entre ellas, Marruecos, Italia, Croacia y Alemania.

Estas selecciones estarán disputando partidos oficiales, juegos que entregan más puntos que los amistosos. En caso de que ganen sus respectivos partidos, seguramente tomarán más ventaja para con Colombia, “la competencia oficial da 25 puntos. De entrada, hay una desigualdad en cuanto a suma de unidades por resultado”, complementó Vélez.

Para sellar la posibilidad de ser cabeza de serie, Colombia depende de sí misma y de cuatro rivales que buscan sellar sus respectivas clasificaciones. En ese cometido, todo suma para el ranking manteniéndolos en la zona de privilegio en sus grupos.

“A Croacia le queda Gibraltar, Islas Feroe y Montenegro, tres partidos ganables y se haría inalcanzable. Son rivales menores y esos 25 puntos no los darían completos, pero son más que amistosos. Italia juega contra Estonia y luego contra Israel. Se supone que sacaría los resultados. Marruecos tiene pendiente Comoras, pero el partido es en diciembre, y tiene que jugar ante Malí y Zambia y tiene amistosos. Y Alemania juega contra Irlanda del Norte y Luxemburgo, partidos totalmente ganables”, explicó Carlos Antonio Vélez.

En ese sentido, Colombia tendría que ganar sus cuatro amistosos que dan menos que partidos oficiales, además de esperar tropiezos de Croacia, Marruecos, Italia y Alemania que juegan partidos que, en el papel parecen sencillos.

YA NO ES IMPORTANTE SER CABEZA DE SERIE EN EL MUNDIAL

Justo después de trazar lo que tiene que hacer Colombia para ser cabeza de serie, Carlos Antonio explicó la poca importancia que conlleva serlo en este nuevo Mundial, “los 48 equipos se van a dividir en doce grupos de cuatro. Al ampliar el tamaño del Mundial van a ir muchos malos, muchos flojos, seguro. Aparte de que va a ir mucho malito, entendiendo cómo se clasifica para la siguiente fase, no necesita ser cabeza de serie”.

Posteriormente, indicó que, “van a ver un par de equipos respetables y dos cañengos. Resulta que clasifican no solamente los dos primeros, sino ocho de los doce terceros. Lo que quiere decir que en la fase de grupos solo van a eliminar a los doce últimos de los grupos y a cuatro terceros. 16 serán eliminados”.

La fase de grupos no tendría importancia y Colombia no sufriría tanto con este escenario en esta edición del Mundial. “En la siguiente serie con 32 selecciones se enseria esto y ahí no opera ser cabeza de serie”, concluyó Carlos Antonio Vélez.