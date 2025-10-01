Colombia sigue sumando bajas: nueva lesión para amistosos de octubre

El caso de Deossa es particular porque, con apenas 25 años, se apuntaba como uno de los llamados a ingresar en el grupo de convocados del onceno tricolor. Hasta ahora, solo había disputado dos encuentros con el Betis y ninguno completo, lo que generaba dudas, pero también expectativas sobre lo que podría aportar en la mitad del campo. Para Lorenzo, su nombre representaba una apuesta de futuro y una alternativa fresca para el medio campo.

La dolencia en el tobillo llega en un momento clave para el mediocampista, quien veía en esta citación la oportunidad de mostrarse en un escenario internacional. Sin embargo, la lesión lo obliga a parar y priorizar su recuperación. “El volante estará fuera entre 10 y 15 días”, señalaron fuentes cercanas al entorno del jugador, un lapso corto, pero suficiente para dejarlo por fuera de los partidos que se avecinan.

Ante esta baja, el entrenador argentino deberá encontrar soluciones dentro de una nómina que sigue siendo competitiva. Figuras como Juan Camilo “Cucho” Hernández, de gran presente en el Betis, aparecen como alternativas naturales para reforzar el frente ofensivo. El atacante ha convertido tres goles y repartido una asistencia en la temporada, credenciales que lo ponen en el radar de la selección.

Otros nombres como Carlos Cuesta y Juan David Cabal quedarían fuera de las opciones. Ambos jugadores han tenido un desempeño interesante en sus respectivos clubes, pero sufrieron molestias físicas durante las últimas horas que los dejarían sin lugar en la convocatoria que se anunciará en los próximos días.