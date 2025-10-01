Actualizado:
Colombia sigue sumando bajas: nueva lesión para amistosos de octubre
El combinado cafetero no podrá contar con uno de los futbolistas con mayor proyección de cara al Mundial 2026.
El comienzo de la preparación para los próximos amistosos de octubre trajo consigo una nueva baja para la Selección Colombia. El mediocampista Nelson Deossa, jugador del Real Betis, no podrá ser parte de la concentración debido a una molestia física que se recrudeció justo cuando se ilusionaba con vestir la camiseta nacional. Lo que debía ser una oportunidad para consolidarse en la órbita del equipo de Néstor Lorenzo terminó convertido en una frustración que posterga su anhelo.
Desde Sevilla se reveló que la dolencia del volante lo mantendrá alejado de las canchas entre 10 y 15 días, un tiempo que lo margina por completo de los compromisos frente a México y Canadá. Según lo revelado, se trataba de un problema que ya venía arrastrando y que, finalmente, obligó al cuerpo técnico a replantear su convocatoria. Aunque el club español no entregó detalles oficiales, su ausencia en la reciente jornada de la Europa League encendió todas las alarmas.
El caso de Deossa es particular porque, con apenas 25 años, se apuntaba como uno de los llamados a ingresar en el grupo de convocados del onceno tricolor. Hasta ahora, solo había disputado dos encuentros con el Betis y ninguno completo, lo que generaba dudas, pero también expectativas sobre lo que podría aportar en la mitad del campo. Para Lorenzo, su nombre representaba una apuesta de futuro y una alternativa fresca para el medio campo.
La dolencia en el tobillo llega en un momento clave para el mediocampista, quien veía en esta citación la oportunidad de mostrarse en un escenario internacional. Sin embargo, la lesión lo obliga a parar y priorizar su recuperación. “El volante estará fuera entre 10 y 15 días”, señalaron fuentes cercanas al entorno del jugador, un lapso corto, pero suficiente para dejarlo por fuera de los partidos que se avecinan.
Ante esta baja, el entrenador argentino deberá encontrar soluciones dentro de una nómina que sigue siendo competitiva. Figuras como Juan Camilo “Cucho” Hernández, de gran presente en el Betis, aparecen como alternativas naturales para reforzar el frente ofensivo. El atacante ha convertido tres goles y repartido una asistencia en la temporada, credenciales que lo ponen en el radar de la selección.
Otros nombres como Carlos Cuesta y Juan David Cabal quedarían fuera de las opciones. Ambos jugadores han tenido un desempeño interesante en sus respectivos clubes, pero sufrieron molestias físicas durante las últimas horas que los dejarían sin lugar en la convocatoria que se anunciará en los próximos días.
Los amistosos frente a México (11 de octubre) y Canadá (14 de octubre) no son simples compromisos de preparación, sino ensayos claves de cara al Mundial 2026. Por ello, cada decisión en la convocatoria cobra especial relevancia, y la baja de Deossa obliga a acelerar la búsqueda de nuevas variantes.
Para el mediocampista, lo fundamental será volver a estar en condiciones con el Betis y recuperar la confianza perdida. Para la Selección, la situación representa un reto, pero también una oportunidad. El mediocampista espera recuperarse para estar disponible en la fecha FIFA del mes de noviembre.
