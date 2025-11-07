Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 06:44
Colombia sub 17: Estos son los 11 elegidos para el segundo partido del Mundial
La selección Colombia buscará su primera victoria en el torneo.
Colombia jugará su segundo partido en el Mundial sub 17 en busca de su primera victoria, el rival, seguramente el más accesible del grupo, será El Salvador, el equipo centroamericano viene de perder 5-0 con Corea del Norte en un partido en el que no se le vieron muchas cosas. Colombia por su parte viene de conseguir un valioso empate frente a Alemania en un partido en el que se mostraron cosas realmente interesantes.
Este es el onceno titular
Freddy Hurtado ya confirmó quienes serán los once elegidos para buscar la primera victoria de la tricolor en el torneo, un equipo ofensivo que buscará imponerse en campo rival desde los primeros minutos para no solo conseguir la victoria sino también una buena diferencia de gol que les permita desde ya pensar en la clasificación así sea como mejor tercero.
Los once elegidos son: En el arco, Jorman Mendoza, línea de 4 con Yaiker Moya, Edmilson Herazo, Jesús Peñaloza y Miguel Solarte, en el medio del campo saldrán Cristian Orozco y Matías Lozano acompañados de Juan José Cataño y el tridente ofensivo estará conformado por Deivi Quiñones, Cristian Flórez y el 9 Santiago Londoño.
A qué hora empieza el partido
El partido correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos en el Mundial Sub-17 de Catar 2025, se llevará a cabo este viernes 7 de noviembre a partir de las 7:30 a.m., duelo que en Colombia y países de Latinoamérica se podrá disfrutar por la señal HD2 del Canal de RCN y también por la cuenta oficial de YouTube de Deportes RCN.
Fuente
Antena 2