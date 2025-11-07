Colombia sub 17: Estos son los 11 elegidos para el segundo partido del Mundial

Este es el onceno titular

Freddy Hurtado ya confirmó quienes serán los once elegidos para buscar la primera victoria de la tricolor en el torneo, un equipo ofensivo que buscará imponerse en campo rival desde los primeros minutos para no solo conseguir la victoria sino también una buena diferencia de gol que les permita desde ya pensar en la clasificación así sea como mejor tercero.

Los once elegidos son: En el arco, Jorman Mendoza, línea de 4 con Yaiker Moya, Edmilson Herazo, Jesús Peñaloza y Miguel Solarte, en el medio del campo saldrán Cristian Orozco y Matías Lozano acompañados de Juan José Cataño y el tridente ofensivo estará conformado por Deivi Quiñones, Cristian Flórez y el 9 Santiago Londoño.