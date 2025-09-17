Cargando contenido

Selección Colombia Sub-20 en amistoso contra Paraguay - 2025
Selección Colombia vs. Paraguay Sub-20
Mié, 17/09/2025 - 17:54

Colombia Sub-20: ¿cómo quedó el amistoso contra Paraguay previo al Mundial?

El equipo 'Tricolor' se alista para lo que será la cita orbital que se llevará a cabo en Chile.

La Selección Colombia Sub-20 tuvo este miércoles 17 de septiembre un partido amistoso y de preparación pensando en lo que será el Mundial de la categoría, el cual se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre en cuatro ciudades de Chile: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca. 

El partido fue contra la Selección Sub-20 de Paraguay en la Sede Deportiva Carfem, en la ciudad paraguaya de Ypané, allí, los equipos firmaron un empate a un gol. 

Colombia empató 1-1 con Paraguay en amistoso previo al Mundial Sub-20 

El equipo dirigido por el técnico César Torres no pudo celebrar el triunfo en condición de visitante contra la Albirroja, logrando un empate 1-1 gracias al gol de Joel Canchimbo, futbolista de 20 años que milita en el Junior de Barranquilla. 

El equipo ‘Tricolor’ no tuvo la presencia de Néiser Villarreal, quien está buscando la plena recuperación de la lesión que lo aquejaba, mientras que el delantero de Atlético Nacional, Emilio Aristizábal, no fue inicialista en el compromiso. 

Jugadores destacados como Carlos Sarabia, Jordan Barrera y José Cavadía sí fueron titulares en el partido, el cual sirve de preparación para el Mundial Sub-20, competencia donde recordemos la Selección Colombia enfrentará en la fase de grupos a Noruega, Arabia Saudita y Nigeria.

Formato del Mundial Sub-20 

El Mundial sub-20 reunirá a 24 selecciones, organizadas en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Tras la fase inicial, avanzarán a los octavos de final los dos primeros de cada zona, junto con los cuatro mejores terceros, conformando así el cuadro de la etapa decisiva. 

A partir de allí, el torneo se resolverá bajo el sistema de eliminación directa, con cruces que llevarán hasta la gran final. Como es habitual, también se disputará un encuentro por el tercer lugar, que definirá al último integrante del podio. 

