Colombia Sub-20: ¿cómo quedó el amistoso contra Paraguay previo al Mundial?

La Selección Colombia Sub-20 tuvo este miércoles 17 de septiembre un partido amistoso y de preparación pensando en lo que será el Mundial de la categoría, el cual se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre en cuatro ciudades de Chile: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca.

El partido fue contra la Selección Sub-20 de Paraguay en la Sede Deportiva Carfem, en la ciudad paraguaya de Ypané, allí, los equipos firmaron un empate a un gol.

