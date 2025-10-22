¿Colombia sub 20 fracasó? César Torres explicó la confusión

César Torres, director técnico de la Selección Colombia sub 20, que terminó en tercer lugar en la Copa del Mundo de la categoría habló en La Fm Más Fútbol en donde aclaró varias de sus declaraciones, luego de terminada la participación del equipo en el certamen.

Torres se refirió especialmente a lo que él dijo tras la derrota de Colombia ante Argentina, cuando aseguró que "él fracasó" por el resultado.

El entrenador nacional explicó que lo dicho no tiene que ver nada con los jugadores y estuvo relacionado con sus objetivos personales."No le dije fracaso a los jugadores. Yo dije fracasé. No lo dije a los jugadores. Lo que dije fue fracasé. Yo por que la obsesión mía, primero, en el Sudamericano era el título, que estuvimos muy cerca, y después era el título Mundial, que también lo tuvimos cerca", afirmó.