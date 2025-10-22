Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 15:09
¿Colombia sub 20 fracasó? César Torres explicó la confusión
El entrenador de la Selección Colombia sub 20 explicó sus palabras.
César Torres, director técnico de la Selección Colombia sub 20, que terminó en tercer lugar en la Copa del Mundo de la categoría habló en La Fm Más Fútbol en donde aclaró varias de sus declaraciones, luego de terminada la participación del equipo en el certamen.
Torres se refirió especialmente a lo que él dijo tras la derrota de Colombia ante Argentina, cuando aseguró que "él fracasó" por el resultado.
El entrenador nacional explicó que lo dicho no tiene que ver nada con los jugadores y estuvo relacionado con sus objetivos personales."No le dije fracaso a los jugadores. Yo dije fracasé. No lo dije a los jugadores. Lo que dije fue fracasé. Yo por que la obsesión mía, primero, en el Sudamericano era el título, que estuvimos muy cerca, y después era el título Mundial, que también lo tuvimos cerca", afirmó.
Colombia perdió el control
César Torres afirmó que después de la eliminación ante Argentina le "picaron la lengua", pero también explicó que se sintió frustrado por el hecho de que la Selección Colombia perdiera el control por momentos en la semifinal.
"A mi me picaron la lengua en un momento un poco sensible con los jugadores y me emocioné mucho, después del partido con Argentina eso fue lo que sentí, por que pecamos en lo que les pedí, les dije que no podíamos perder el control nunca. Este equipo no se caía por un gol en contra, cuando digo que fracasé, me voy a que no podemos perder el control emocional en el momento en el que más lo necesitábamos", dijo.
Finalmente, Torres aseguró que los jugadores de la Selección Colombia tienen mucho carácter de cara al futuro.
"Esos chicos tienen mucho carácter, ellos dan su opinión, son respetuosos, pero ellos entendieron cuando hablamos, que no era con ellos", agregó
Fuente
Antena 2