Colombia sub 23 desconvoca al 'Indio' Ramírez y anuncia su reemplazo para el Preolímpico

La Federación Colombiana de Fútbol anunció este lunes 13 de enero que el volante Juan Pablo 'indio' Ramírez no hará parte de la Selección Colombia sub 23 que disputará el Torneo Preolímpico que iniciará el próximo sábado 18 del mismo mes cuando el combinado nacional enfrente a Argentina en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

La desconvocatoria de Ramírez se debe a una lesión muscular que le impedirá participar del certamen y en su lugar, el seleccionador Arturo Reyes llamó al extremo de 20 años Johan Stiven Carbonero, quien juega para Once Caldas.

A pesar del pedido de Reyes por Carbonero, su presencia en el Torneo Preolímpico depende de una aprobación que tiene que otorgar la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Colombia perdió el pasado domingo 12 de enero 0-1 ante Bolivia en el último encuentro de preparación que se disputó en el estadio Romelio Martínez en la ciudad de Barranquilla.

Los dirigidos Arturo Reyes integran el grupo A junto con Chile, Venezuela, Ecuador y Argentina, precisamente con quien se debutarán el sábado 18 de enero en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

Programación de Colombia en el Preolímpico:

18 de enero

Colombia Vs. Argentina - 8:30 p.m. - Hernán Ramírez Villegas

21 enero

Colombia Vs. Ecuador - 8:30 p.m. - Hernán Ramírez Villegas

24 enero

Colombia - Libre

27 de enero

Colombia Vs. Venezuela - 8:30 p.m. - Hernán Ramírez Villegas

30 de enero

Colombia Vs. Chile - 8:30 p.m. - Hernán Ramírez Villegas