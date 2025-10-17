Colombia subió una posición; así está el nuevo ranking FIFA oficial

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer este viernes 17 de octubre su más reciente actualización del ranking de selecciones, en el que se tienen en cuenta hasta los partidos disputados en la fecha FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre.

El escalafón tiene como nuevo líder a España, que llegó a 1875.37 puntos, mientras que en la segunda casilla se ubica Francia con 1870.92 unidades.

Argentina, actual campeón del mundo, perdió dos casillas y ahora se ubica en la tercera posición con 1870.32 puntos.

El top 5 lo completan Inglaterra 1820.44 unidades y Portugal con 1779.55 puntos.