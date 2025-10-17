Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 08:32
Colombia subió una posición; así está el nuevo ranking FIFA oficial
La Selección Colombia lucha por ser cabeza de serie de la Copa del Mundo de 2026.
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer este viernes 17 de octubre su más reciente actualización del ranking de selecciones, en el que se tienen en cuenta hasta los partidos disputados en la fecha FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre.
El escalafón tiene como nuevo líder a España, que llegó a 1875.37 puntos, mientras que en la segunda casilla se ubica Francia con 1870.92 unidades.
Argentina, actual campeón del mundo, perdió dos casillas y ahora se ubica en la tercera posición con 1870.32 puntos.
El top 5 lo completan Inglaterra 1820.44 unidades y Portugal con 1779.55 puntos.
Colombia subió un puesto en el ranking FIFA
La Selección Colombia, que derrotó a Venezuela y a Bolivia en las dos últimas jornadas de la Eliminatoria, subió una posición en el escalafón .
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se ubica ahora en la posición 13 con 1692.1 unidades y sigue en la lucha por ser cabeza de serie en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026.
Posición de Colombia y nuevo ranking FIFA
1. España - 1875.37
2. Francia - 1870.92
3. Argentina - 1870.32
4. Inglaterra - 1820.44
5. Portugal - 1779.55
6. Brasil - 1761.6
7. Países Bajos - 1754.17
8. Bélgica - 1739.54
9. Croacia - 1714.2
10. Italia - 1710.06
-------------
13. Colombia - 1692.1
Fuente
Antena 2