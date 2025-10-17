Cargando contenido

Selección COLOMBIA: Nómina TITULAR confirmada ante Canadá
Selección COLOMBIA: Nómina TITULAR confirmada ante Canadá
AFP
Fútbol
Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 08:32

Colombia subió una posición; así está el nuevo ranking FIFA oficial

La Selección Colombia lucha por ser cabeza de serie de la Copa del Mundo de 2026.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer este viernes 17 de octubre su más reciente actualización del ranking de selecciones, en el que se tienen en cuenta hasta los partidos disputados en la fecha FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre.

El escalafón tiene como nuevo líder a España, que llegó a 1875.37 puntos, mientras que en la segunda casilla se ubica Francia con 1870.92 unidades.

Argentina, actual campeón del mundo, perdió dos casillas y ahora se ubica en la tercera posición con 1870.32 puntos.

El top 5 lo completan Inglaterra 1820.44 unidades y Portugal con 1779.55 puntos.

Lea también
Image
¿Qué necesita Colombia para ser cabeza de grupo en el Mundial 2026?

¿Qué necesita Colombia para ser cabeza de grupo en el Mundial 2026?

Ver más

Colombia subió un puesto en el ranking FIFA

La Selección Colombia, que derrotó a Venezuela y a Bolivia en las dos últimas jornadas de la Eliminatoria, subió una posición en el escalafón .

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se ubica ahora en la posición 13 con 1692.1 unidades y sigue en la lucha por ser cabeza de serie en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026.

Lea también
Image
Colombia busca rival para noviembre: 8 equpos para remplazra a Nigeria

Colombia busca rival para noviembre: ocho selecciones para remplazar a Nigeria

Ver más

Posición de Colombia y nuevo ranking FIFA

1. España - 1875.37
2. Francia - 1870.92
3. Argentina - 1870.32
4. Inglaterra - 1820.44
5. Portugal - 1779.55
6. Brasil - 1761.6
7. Países Bajos - 1754.17
8. Bélgica - 1739.54
9. Croacia - 1714.2
10. Italia - 1710.06
-------------
13. Colombia - 1692.1

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
FIFA

FIFA

Imagen

Ranking Fifa

Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Cargando más contenidos

Fin del contenido