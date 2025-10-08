Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 16:27
Colombia sueña con el Mundial: eliminó a Sudáfrica y está en cuartos de final
La Selección Colombia enfrentará en la siguiente ronda a España.
La Selección Colombia clasificó a cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20, después de derrotar este miércoles 8 de octubre a Sudáfrica en los octavos de final del certamen.
El equipo nacional se impuso con un apretado marcador de 3-1, gracias a las anotaciones de Joel Canchimbo y Néiser Villarreal, que marcó en dos oportunidades.
Lea también: [Video] Néiser Villarreal se estrena el Mundial Sub 20: golazo ante Sudafrica
La Selección Colombia sorprendió a Sudáfrica en los primeros minutos del compromiso al presionar a los defensas rivales en su propio terreno para impedir la salida con balón dominado.
El equipo nacional tuvo la oportunidad de anotar con acciones de Néiser Villarreal, Joel Canchimbo y Óscar Perea, pero estos no tuvieron la precisión necesaria para marcar.
La apertura de marcador se registró en el minuto 6. Óscar Perea fue gran protagonista al dominar el esférico por la banda izquierda y después de encarar a un defensor de Sudáfrica encontró el espacio para sacar un centro al segundo palo.
El balón tomó dirección de Joel Canchimbo, que aprovechó un descuido del zaguero contrario para anticiparse y con un sutil toque de derecha lograr el 1-0.
Después del gol colombiano, Sudáfrica reaccionó y se lanzó en búsqueda del empate.
Sin embargo, las aproximaciones africanas no tuvieron éxito, ya que la defensa de Colombia despejó el esférico y el guardameta Jordan García salvó su arco.
En el segundo tiempo, la Selección Colombia saltó al terreno de juego dormida y Sudáfrica aprovechó para igualar el marcador.
Justamente después del saque inicial, el equipo colombiano comenzó una secuencia de pases de balón, el cual terminó en los pies del portero Jordan García.
El guardameta nacional, en una insólita acción, se resbaló al momento de controlar el esférico, por lo que se lo cedió a un jugador rival.
El delantero de Sudáfrica, cuando intentó rematar, fue encarado por García, quien terminó derribándolo y el juez central sancionó penal.
Mfundo Vilakazi se encargó de ejecutar el remate y poner el 1-1.
Colombia reaccionó y recuperó la ventaja
Después del empate, la Selección Colombia arremetió en contra del arco de Sudáfrica para recuperar la ventaja.
En el minuto 63, el equipo nacional encontró el premio a su actitud de ataque. Óscar Perea volvió a ser protagonista al realizar una acción individual por la banda izquierda.
Luego de gambetear a un rival, Perea lanzó el centro que tuvo destino de Néiser Villarreal, que tras una media vuelta sorprendió con un fuerte remate de derecha que mandó el esférico al fondo de la red.
En el complemento del partido, la Selección Colombia supo defender la ventaja y a pesar de los intentos de Sudáfrica, los zagueros colombianos se mostraron ordenados y certeros para conservar el marcador.
Por otro lado, Néiser Villarreal, Óscar Perea y Joel Canchimbo intentaron imponer su velocidad para no dejar de generar peligro en el arco contrario.
Antes del pitazo final, Villarreal sentenció la victoria y la clasificación del seleccionado colombiano al anotar, luego de recibir una habilitación de Jhon Rentería.
Con este resultado, la Selección Colombia enfrentará en los cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20 a España, que en serie de octavos de final dejó en el camino a Ucrania.
El duelo entre Colombia y España está programado para este sábado 11 de octubre a partir de las 3:00 de la tarde, horario colombiano, en el estadio Estadio Fiscal de Talca.
