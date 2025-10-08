Colombia sueña con el Mundial: eliminó a Sudáfrica y está en cuartos de final

La Selección Colombia clasificó a cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20, después de derrotar este miércoles 8 de octubre a Sudáfrica en los octavos de final del certamen.

El equipo nacional se impuso con un apretado marcador de 3-1, gracias a las anotaciones de Joel Canchimbo y Néiser Villarreal, que marcó en dos oportunidades.

La Selección Colombia sorprendió a Sudáfrica en los primeros minutos del compromiso al presionar a los defensas rivales en su propio terreno para impedir la salida con balón dominado.

El equipo nacional tuvo la oportunidad de anotar con acciones de Néiser Villarreal, Joel Canchimbo y Óscar Perea, pero estos no tuvieron la precisión necesaria para marcar.

La apertura de marcador se registró en el minuto 6. Óscar Perea fue gran protagonista al dominar el esférico por la banda izquierda y después de encarar a un defensor de Sudáfrica encontró el espacio para sacar un centro al segundo palo.

El balón tomó dirección de Joel Canchimbo, que aprovechó un descuido del zaguero contrario para anticiparse y con un sutil toque de derecha lograr el 1-0.