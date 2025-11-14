Colombia sueña en el Mundial Sub 17: alineación con novedad vs Francia

Por primera vez en la historia, el Mundial Sub-17 cuenta con 48 selecciones que participan desde la primera instancia. Colombia logró su clasificación para estar en Doha, Catar y en la fase de grupos, los dirigidos por Freddy Hurtado igualaron contra Alemania y El Salvador y superaron a Corea del Norte para entrar en fases definitivas como segundo del grupo.

Vea también: 'Pacho' López lo tiene claro en finales: "No hay ventajas en el grupo"

Invictos sueñan con hacer historia superando la fase de dieciseisavos que llegó para quedarse y que también se verá en el Mundial de 2026 gracias a la ampliación de selecciones. Adelante tiene que medirse con Francia que ya sabe lo que es ganar el Mundial de la categoría.

Francia, por su parte, cayó en su grupo ante Uganda y perdió el invicto. Pese a esto se clasificaron como líderes de la zona gracias a una victoria frente a Chile y un empate contra Canadá. Los franceses quieren acabar el sueño de la ‘Tricolor’ con un triunfo que los ponga en los octavos de final en donde enfrentarán a Brasil o Paraguay, dependiendo de quién gane esa fase.

LA ALINEACIÓN DE LA SELECCIÓN CPOLOMBIA PARA ENFRENTAR A FRANCIA

En este compromiso ante los franceses, Freddy Hurtado no podrá contar con un referente del combinado nacional como lo es Juan José Cataño que recibió una tarjeta amarilla y con ella acumuló amonestaciones. Esto representó una sanción para el volante que ya dejó su sello con un gol en la primera fecha frente a Alemania.

Le puede interesar: En América confiesan pesadilla tras goleada en Medellín: "una vivencia bien complicada"

En lugar de Juan José Cataño, el entrenador se decantó por la inclusión del mediocampista bogotano de Independiente Santa Fe, Ángel Mora que tendrá su primera titularidad. Ya había ingresado en anteriores partidos de la fase de grupos en esta edición mundialista.

Más allá de la incorporación de Ángel Mora, los otros diez jugadores son habituales en la formación de Freddy Hurtado con un Santiago Londoño enchufado por su primer gol en el Mundial y que necesitará dejar su protagonismo en el juego para poder golpear a Francia y clasificar a los octavos de final.

Así las cosas, Freddy Hurtado designó el siguiente onceno con solo una novedad por obligación gracias a la sanción de Juan José Cataño. En ese orden de ideas, estará en el arco Jorman Mendoza, Criss Macías y Miguel Solarte como laterales, y en la zaga centrar Jesús Peñaloza y Edmilson Herazo.

En el mediocampo estarán Cristian Orozco como el capitán y jugador estrella, dado que actuará en el Manchester United cuando cumpla los 18 años. Al lado de Orozco formarán Matías Lozano y Ángel Mora que es la única novedad a diferencia de los últimos partidos de fase de grupos.

Lea también: Diego Arias sacó el paraguas tras derrota: “Aprenderemos de esto”

La delantera contará con José Escorcia, Cristian Flórez y en punta como referente de área estará Santiago Londoño que es la carta goleadora de la Selección Colombia.