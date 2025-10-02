Actualizado:
Colombia sufre a días de la convocatoria: tres bajas confirmadas ante México y Canadá
Néstor Lorenzo anunciará en los próximos días su lista de convocados para los amistosos de octubre.
La Selección Colombia se alista para afrontar los partidos amistosos de octubre frente a México y Canadá. Aunque el técnico Néstor Lorenzo todavía no ha revelado de manera oficial el grupo de futbolistas que estarán en la concentración, pero ya se confirmó que tres de los nombres que estaban en sus planes quedarán descartados por diferentes motivos médicos.
En la línea defensiva, la principal novedad es la ausencia de Carlos Cuesta, central del Vasco da Gama, quien presentó una molestia muscular en el último compromiso con su club. Aunque el diagnóstico inicial no es alarmante, el tiempo de recuperación lo dejaría al límite para los encuentros del 11 y 14 de octubre. Este contratiempo obliga al entrenador a buscar alternativas en una zona donde la regularidad y la seguridad han sido factores claves en los recientes compromisos del combinado nacional.
La idea del estratega argentino también incluía probar caras frescas en la nómina, con la intención de dar minutos a talentos jóvenes que vienen destacándose en Europa. Uno de ellos era Juan David Cabal, lateral izquierdo de la Juventus, quien estaba llamado a reforzar una posición que históricamente ha generado debates en la afición. Sin embargo, una lesión lo dejó sin opción de sumarse a la convocatoria, lo que retrasa su esperado debut con la camiseta amarilla.
En el medio campo, la situación es similar. Nelson Deossa, actual jugador del Betis, había despertado interés en el cuerpo técnico por su capacidad para equilibrar el juego entre defensa y ataque. El volante, que atraviesa un momento interesante en el fútbol español, tampoco podrá estar disponible tras sufrir un inconveniente físico. Según los reportes médicos, el regreso del centrocampista podría darse a finales de octubre, lo que lo perfila como una carta para la próxima ventana internacional en noviembre.
Más allá de los nombres propios, lo que preocupa al cuerpo técnico es la imposibilidad de probar variantes en puestos claves. La intención de Lorenzo era aprovechar estos amistosos para ampliar la base de futbolistas de cara a los retos oficiales del próximo año, especialmente las eliminatorias al Mundial 2026 y la Copa América. Ahora, el plan deberá reacomodarse con jugadores que ya han tenido participación previa en el proceso.
A pesar de estas dificultades, el seleccionador mantiene la calma y confía en que el grupo convocado pueda responder a la exigencia de rivales de primer nivel. Tanto México como Canadá se perfilan como oponentes que pondrán a prueba el carácter y la madurez de un equipo en construcción. La cita de octubre será, entonces, un nuevo examen para un plantel que busca consolidar una identidad de juego clara y competitiva.
El listado oficial de convocados se dará a conocer en los próximos días, y allí se despejarán las dudas sobre quiénes reemplazarán a los ausentes. Lo cierto es que la ausencia de Cuesta, Cabal y Deossa representa un golpe para los planes inmediatos, aunque también abre la puerta para que otros nombres se sumen al grupo.
