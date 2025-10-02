Colombia sufre a días de la convocatoria: tres bajas confirmadas ante México y Canadá

La idea del estratega argentino también incluía probar caras frescas en la nómina, con la intención de dar minutos a talentos jóvenes que vienen destacándose en Europa. Uno de ellos era Juan David Cabal, lateral izquierdo de la Juventus, quien estaba llamado a reforzar una posición que históricamente ha generado debates en la afición. Sin embargo, una lesión lo dejó sin opción de sumarse a la convocatoria, lo que retrasa su esperado debut con la camiseta amarilla.

En el medio campo, la situación es similar. Nelson Deossa, actual jugador del Betis, había despertado interés en el cuerpo técnico por su capacidad para equilibrar el juego entre defensa y ataque. El volante, que atraviesa un momento interesante en el fútbol español, tampoco podrá estar disponible tras sufrir un inconveniente físico. Según los reportes médicos, el regreso del centrocampista podría darse a finales de octubre, lo que lo perfila como una carta para la próxima ventana internacional en noviembre.

Más allá de los nombres propios, lo que preocupa al cuerpo técnico es la imposibilidad de probar variantes en puestos claves. La intención de Lorenzo era aprovechar estos amistosos para ampliar la base de futbolistas de cara a los retos oficiales del próximo año, especialmente las eliminatorias al Mundial 2026 y la Copa América. Ahora, el plan deberá reacomodarse con jugadores que ya han tenido participación previa en el proceso.