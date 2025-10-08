Cargando contenido

Colombia sufre: primera baja si clasifica a cuartos del Mundial Sub 20
Colombia sufre: primera baja si clasifica a cuartos del Mundial Sub 20
AFP
Fútbol
Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 15:21

Colombia sufre el Mundial Sub 20: dura baja confirmada para cuartos de final

Colombia buscará mantener el triunfo parcial ante Sudáfrica para medirse ante España en los cuartos de final.

La Selección Colombia Sub 20 se mide ante Sudáfrica en un partido bastante igualado por los octavos de final del Mundial. Sin embargo, el desarrollo del compromiso ya le dio ala tricolor el primer problema pensando a futuro. El defensor Simón García vio una tarjeta amarilla y como estaba apercibido se perderá el posible juego de cuartos de final ante España.

Espere más información...

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Selección Colombia Sub-20

Imagen

Mundial sub 20

Futbol

Sudáfrica Sub 20

Cargando más contenidos

Fin del contenido