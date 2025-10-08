Colombia sufre el Mundial Sub 20: dura baja confirmada para cuartos de final

La Selección Colombia Sub 20 se mide ante Sudáfrica en un partido bastante igualado por los octavos de final del Mundial. Sin embargo, el desarrollo del compromiso ya le dio ala tricolor el primer problema pensando a futuro. El defensor Simón García vio una tarjeta amarilla y como estaba apercibido se perderá el posible juego de cuartos de final ante España.

