Colombia sufre más de la cuenta: baja confirmada que tendrá contra Argentina

La Selección Colombia cerró el año con la preocupación y las alarmas prendidas por dos derrotas en el mes de noviembre. De hecho, sufre bastante por la baja confirmada que tendrá de Jhon Jáder Durán que no podrá estar contra Brasil en el mes de marzo de 2025 por acumulación de tarjetas amarillas. En ese orden de ideas, regresará ante Paraguay en Barranquilla.

Sin embargo, si hay que hablar de selecciones Colombia, también hay que mencionar a la rama femenina que finaliza el año con problemas por el empate y la derrota contra Brasil en los amistosos de octubre y que cierra el 2024 con urgencias en el último amistoso por Fecha FIFA cuando se vean las caras con Argentina en Fort Lauderdale, Estados Unidos.

Ángelo Marsiglia esperó hasta una semana antes del compromiso para definir a las 23 convocadas con regresos y con importantes ausencias en el combinado nacional. Carolina Arias, María Paula Córdoba y Leicy Santos son algunas de las jugadoras que regresan. Córdoba vivirá sus primeras experiencias con la Selección Colombia en noviembre.

LA SANCIÓN QUE DEBERÁ CUMPLIR COLOMBIA CONTRA ARGENTINA

Hubo curiosidad con el tema de Linda Caicedo que no fue citada. El Real Madrid no habría permitido la convocatoria, dado que no quieren exponerla con tantos viajes. El trajín complica bastante y no se pueden dar esos lujos con una referente del club y de la Selección Colombia.

Linda Caicedo, clasificada a los cuartos de final de la Champions League no es la única ausencia en la Selección Colombia. Pues, Jorelyn Carabalí tampoco fue tenida en cuenta, pero este tema de la zaguera del Brighton & Hove Albion de Inglaterra sí pasa por una sanción que la defensora deberá pagar.

Jorelyn Carabalí fue expulsada contra Brasil en el último amistoso y como se trata de un partido válido por la Fecha FIFA, pese a ser amistoso, los jugadores deberán cumplir con el orden y con la penalización. Así las cosas, Carabalí no podrá cerrar el año con la Selección Colombia tras una torpe expulsión armando una trifulca ante sus rivales.