Colombia sufrió ante Nigeria: empate y liderato en el Mundia Sub 20

La Selección Colombia se midió ante su similar de Nigeria en el partido por la tercera jornada del Mundial Sub 20. Ambos equipos llegaban al compromiso con la idea de sumar de a tres para poder terminar bien posicionados en el Grupo F y evitar los rivales más complicados en octavos de final.

Una vez inició el compromiso, el equipo dirigido por César Torres mostró la ambición para ir por el juego. La tricolor saltó sobre el terreno de juego con la idea de quedarse con el triunfo para sentenciar su liderato en la zona, sabiendo que dependía de lo que sucediera en el compromiso que jugaban en simultáneo Noruega y Arabia Saudita.

Tras el arranque del partido, el medio campo del combinado nacional empezó a generar diferentes acciones de peligro sobre la portería de los africanos. El primero en avisar fue Joel Canchimbo que tras un centro claro de Juan David Arizala terminó enviando la pelota por encima del arco para al minuto 18 fallar lo que era el 1-0.

Sin embargo, solo dos minutos después llegó la acción de Óscar Perea que fue anulada por el VAR. El delantero definió tras un pase claro de Canchimbo, pero la revisión tecnológica demostró que estaba en posición ilícita y por ello el marcador seguía sin moverse.

Posteriormente, el conjunto cafetero saltó a la segunda mitad con la idea de marcar diferencia. El encargado de abrir la cuenta fue Kener González. El capitán que milita en el América de Cali fue el encargado de aprovechar un pase al borde del área por parte de Néiser Villarreal para rematar y poner el primero del combinado nacional.

A partir del gol, Colombia se vino a menos. El equipo tricolor empezó a regular y dejó que Nigeria empezará a llegar con peligro sobre el pórtico defendido por Jordan García. El arquero de Fortaleza fue clave con varias intervenciones para evitar las llegadas de peligro de los nigerianos que buscaban la igualdad.

Cuando se pensaba que la tricolor se llevaba el triunfo, un error en defensa terminó siendo lapidario para los sudamericanos. En una jugada de ataque, Elkin Rivero terminó haciendo una mano y el VAR la decretó como penal para que al minuto 86 Daniel Bameyi pusiera el 1-1 definitivo.

El empate deja a Colombia como líder del Grupo F con cinco puntos, igualado con Noruega, pero ganando la posición gracias al Fair Play. Ahora, la tricolor se medirá en el cruce de octavos de final ante Sudáfrica, que fue segunda del Grupo E.