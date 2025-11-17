Colombia tendría hasta 8 cambios ante Australia; así la posible alineación

Colombia tendría varios cambios para el duelo ante Australia

Ante el equipo oceánico, el estratega espera seguir probando jugadores y estrategias de cara al Mundial de 2026, aunque no contará con una de sus figuras, el lateral derecho Daniel Muñoz, quien salió de la convocatoria por motivos familiares.



"Tenemos un partido dentro de tres días que es demasiado cerca. Los jugadores vienen muchos de Europa de mucha competencia y tratamos de dosificar las cargas para no tener ninguna sorpresa", señaló Lorenzo.



En ese sentido, es posible que ante Australia aparezcan en el once titular futbolistas que no disfrutaron de minutos contra Nueva Zelanda, como el extremo Andrés Gómez (Vasco da Gama-BRA); el lateral Johan Mojica (Mallorca-ESP); los centrocampistas Juan Camilo Portilla (Talleres-ARG) y Richard Ríos (Benfica-POR); el goleador Luis Suárez (Sporting-POR), y el central Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR).

Así las cosas, Colombia podría salir al campo de juego con Camilo Vargas en el arco; línea defensiva con Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; en la mitad con Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño, Richard Ríos y James Rodríguez; mientras que en la zona de ataque estaría Luis Díaz y Luis Suárez.