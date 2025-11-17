Actualizado:
Colombia tendría hasta 8 cambios ante Australia; así la posible alineación
El entrenador quiere "dosificar las cargas" para que los jugadores no sufran forzoso desgaste.
La selección colombiana acumula ocho partidos sin perder, de los cuales ganó cuatro y empató cuatro, y espera alargar esa racha positiva cuando se enfrente el martes a la irregular Australia en un amistoso en Nueva York, que será el último partido de ambos equipos en 2025.
Los cafeteros vienen de vencer 2-1 a Nueva Zelanda en Fort Lauderdale, un juego en el que dejaron muchas dudas en defensa y tuvieron muchas dificultades para anotar todas las oportunidades que crearon.
El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó tras el partido que a su equipo le faltó concretar "las llegadas claras" que tuvo y debe "ser más contundente y saber cerrar los partidos porque en el Mundial" no pueden suceder "este tipo de situaciones".
Colombia tendría varios cambios para el duelo ante Australia
Ante el equipo oceánico, el estratega espera seguir probando jugadores y estrategias de cara al Mundial de 2026, aunque no contará con una de sus figuras, el lateral derecho Daniel Muñoz, quien salió de la convocatoria por motivos familiares.
"Tenemos un partido dentro de tres días que es demasiado cerca. Los jugadores vienen muchos de Europa de mucha competencia y tratamos de dosificar las cargas para no tener ninguna sorpresa", señaló Lorenzo.
En ese sentido, es posible que ante Australia aparezcan en el once titular futbolistas que no disfrutaron de minutos contra Nueva Zelanda, como el extremo Andrés Gómez (Vasco da Gama-BRA); el lateral Johan Mojica (Mallorca-ESP); los centrocampistas Juan Camilo Portilla (Talleres-ARG) y Richard Ríos (Benfica-POR); el goleador Luis Suárez (Sporting-POR), y el central Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR).
Así las cosas, Colombia podría salir al campo de juego con Camilo Vargas en el arco; línea defensiva con Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; en la mitad con Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño, Richard Ríos y James Rodríguez; mientras que en la zona de ataque estaría Luis Díaz y Luis Suárez.
Ú𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 entrenamiento del 𝟐𝟎𝟐𝟓 de nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚, un cierre de año con mucha intensidad, concentración y trabajo en equipo. ¡La banda siempre lista! 💪⚽#𝑳𝒂𝑺𝒆𝒍𝒆𝑵𝒐𝒔𝑼𝒏𝒆🇨🇴 pic.twitter.com/qfonm0MZ4w— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 17, 2025
¿Cómo llega Australia al partido contra Colombia?
Los 'socceroos', dirigidos por Tony Popovic, vienen de perder 1-0 con Venezuela en un partido en el que el estratega guardó a algunas de sus mejores fichas para enfrentar, justamente, a Colombia.
Este resultado es un fiel reflejo de su irregular momento, pues de los últimos tres encuentros perdió dos (con Venezuela y Estados Unidos) y ganó uno (con Canadá).
Los australianos, que también ya tienen su cupo asegurado al Mundial, tendrán en este juego a algunas de sus principales figuras con el portero Mathew Ryan, del Levante; el centrocampista Aiden O'Neill, del New York City, y el atacante Mohamed Toure, del Randers danés.
Igualmente estará el volante Connor Metcalfe, del St. Pauli alemán, quien se ha convertido en una de las principales figuras del equipo de Popovic gracias a su destacado nivel.
