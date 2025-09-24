Colombia ya tendría sus amistosos de 2026; contra rivales del top 10 mundial

Croacia y Bélgica, las opciones que se manejan

Dependiendo el sorteo del Mundial, la Selección Colombia va estableciendo contactos con federaciones europeas, así lo confirmó el periodista Theo González de ESPN, mencionando los nombres de Croacia y Bélgica van tomando fuerza, conjuntos que de momento se ubican dentro del top 10 del ranking mundial de la FIFA.

El equipo croata, que alcanzó la final del certamen orbital en el Mundial del 2018, se ubica de momento en la novena posición del ranking, mientras que Bélgica es octava en ese escalafón.

Cabe mencionar que la Selección Colombia (13 en el Ranking FIFA) tiene todavía la posibilidad de crecer en aquel escalafón gracias a los partidos amistosos de este año, esto, con el objetivo de quedar dentro de los 9 primeros y ubicarse en el bombo 1 del Mundial, sin embargo, la tarea no es fácil, debe esperar ganar sus compromisos y esperar que otras selecciones que lo adelantan sufran derrotas.