Mié, 24/09/2025 - 18:17
Colombia ya tendría sus amistosos de 2026; contra rivales del top 10 mundial
El equipo 'Tricolor' quiere enfrentar a selecciones de alto nivel previo al Mundial del 2026.
La Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo se alista para lo que serán sus próximos partidos, los cuales serán de carácter amistoso los días 11 y 14 de octubre frente e México y Canadá.
El conjunto ‘Tricolor’, que terminó en la tercera posición de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, detrás de Ecuador y Argentina, pero con los mismos puntos que la sexta selección clasificada (Paraguay), sabe de su potencial futbolístico y que puede llegar a pelear el título en la cita orbital.
Colombia alista amistosos contra selecciones del top mundial
El equipo nacional, que también enfrentará a Nueva Zelanda y Nigeria en la fecha FIFA de noviembre, se va adelantando a lo que será el sorteo del Mundial 2026, el cual se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre y que definirá la conformación de los grupos en el campeonato.
Así las cosas, en la Federación Colombiana de Fútbol buscan anticiparse y coordinar sus partidos amistosos que tendrá en marzo de 2026, sabiendo que la idea es enfrentar a rivales de alto calibre para alistarse pensando en lo que será el Mundial.
Croacia y Bélgica, las opciones que se manejan
Dependiendo el sorteo del Mundial, la Selección Colombia va estableciendo contactos con federaciones europeas, así lo confirmó el periodista Theo González de ESPN, mencionando los nombres de Croacia y Bélgica van tomando fuerza, conjuntos que de momento se ubican dentro del top 10 del ranking mundial de la FIFA.
El equipo croata, que alcanzó la final del certamen orbital en el Mundial del 2018, se ubica de momento en la novena posición del ranking, mientras que Bélgica es octava en ese escalafón.
Cabe mencionar que la Selección Colombia (13 en el Ranking FIFA) tiene todavía la posibilidad de crecer en aquel escalafón gracias a los partidos amistosos de este año, esto, con el objetivo de quedar dentro de los 9 primeros y ubicarse en el bombo 1 del Mundial, sin embargo, la tarea no es fácil, debe esperar ganar sus compromisos y esperar que otras selecciones que lo adelantan sufran derrotas.
