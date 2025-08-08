Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 13:34
Colombia tendría mínima oportunidad de convocar figura de Selección España
La Selección Colombia sigue dando de qué hablar y se reveló que podría contar con un refuerzo de lujo de España.
El presente deportivo de la Selección Colombia no es el mejor de todos, los resultados no han estado a su favor en los últimos compromisos de las eliminatorias sudamericanas e incluso podría llegar a complicarse su clasificación al respectivo Mundial.
Néstor Lorenzo no ha podido conformar un 11 titular sólido que le dé buenos resultados y la mayor preocupación estaría en la zona defensiva, ya que los goles están, pero así como logran convertir, también les anotan. El estratega argentino ha hecho varias rotaciones, pero la clave podría estar en una joven figura como lo es Cristhian Mosquera, colombo español que a quien no se le ha dado la oportunidad de militar con la 'tricolor', pero brilla con la Selección de España.
Selección Colombia tiene como alternativa convocar a Cristhian Mosquera
Se aproximan importantes partidos para Lorenzo y la Selección Colombia, en donde está en juego la clasificación a la Copa Mundial 2026, pero donde los resultados se han venido complicando cada vez más con el pasar de las fechas, sumando seis fechas sin alcanzar la victoria.
Para confirmar la clasificación, a falta de dos fechas para que finalicen las eliminatorias, Néstor Lorenzo deberá empezar a tomar medidas en cuanto a la conformación de la plantilla de jugadores. Hay varias alternativas en distintas ligas, pero una de las más relevantes podría llegar a ser la del defensor central Cristhian Mosquera, quien milita en Valencia, ha tenido participaciones en la Selección de España, pero Colombia también podría hacer uso de ellas.
Sin embargo, Gustavo Daza, quien forma parte de la dirección deportiva de Valencia, dio a conocer que la oferta para que Mosquera vista la camiseta de la Selección Colombia sería auspiciando en la categoría de mayores, ya que en las divisiones menores de la 'tricolor' tuvo un par de llamados, pero nada formal, por lo que decidió vincularse a la de España en donde incluso ya logró salir campeón en los Juegos Olímpicos, aunque sabe que para la categoría de mayores el proceso será más complicado.
"Está difícil lo de Cristhian Mosquera en la Selección Colombia"
¿Cómo le ha ido a Cristhian Mosquera en Valencia?
El defensor colombiano de 21 años debutó como futbolista profesional en Valencia durante la temporada 2021/22 y desde entonces ya ha logrado sumar 90 partidos en distintas competencias, más de 7.300 minutos en los cuales se ha podido reportar con un tanto.
Fuente
Antena 2