Colombia tendría partido de lujo: retaría a una campeona del mundo en marzo

Quedan poco más de seis meses para que arranquen las emociones del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Colombia ya comienza su preparación midiéndose con selecciones mundialistas como las sedes de los mexicanos y canadienses, además de Nueva Zelanda y Australia.

Seguramente, a los dirigidos por Néstor Lorenzo les tocará enfrentar a una selección europea en el Mundial de 2026 a la espera de que se selle la suerte a partir del 5 de diciembre cuando se lleve a cabo el respectivo sorteo de la fase de grupos.

Por esta razón, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) necesita medirse frente a selecciones de categoría y lo hará contra un combinado desconocido, pero que será un reto enorme para los de Néstor Lorenzo como Croacia y una que ya conocen bien y que han podido vencer.

DESDE FRANCIA ASEGURAN AMISTOSO CON SELECCIÓN COLOMBIA

En marzo, tres meses antes de que inicie un revolucionado Mundial de 48 selecciones, el combinado cafetero se medirá contra Croacia y, además, desde L’Équipe ya avisan que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) cerrará el partido de la Fecha FIFA previa a la Copa del Mundo contra Colombia.

En L’Équipe afirmaron que, “la gira de Francia por Estados Unidos en marzo va tomando forma: aunque aún no hay nada definitivo, se espera que se enfrenten a Colombia y luego a Brasil. Si bien el plan inicial era jugar contra Estados Unidos, ahora se prevé que Les Bleus se enfrenten primero a un país sudamericano, en Florida. Colombia, a quien Francia enfrentó por última vez en marzo de 2018 (una derrota por 2-3 en el Stade de France), es la favorita”.

Este será un encuentro que se repite cada vez que hay Mundiales, o, por lo menos, en últimas ediciones en las que estuvo Colombia, y, que, además, sacaron adelante remontándoles después de un 2-0 adverso y un resultado final de 2-3.

Por ahora, estos encuentros frente a las dos selecciones europeas no se han cerrado y habrá que esperar fechas claves para que anuncien la Fecha FIFA del mes de marzo en donde suenan Croacia y Francia.

En la FCF todavía no han consolidado los amistosos de marzo de manera oficial, pero, sin duda alguna, medirse contra Croacia y Francia sería ideal para poder llegar con regularidad y con experiencia frente a una subcampeona y una campeona del mundo respectivamente.