Colombia tendría sorpresivo convocado: es el jugador revelación en Europa

Evidentemente, la Selección Colombia debe buscar a los mejores jugadores para el Mundial de 2026 y necesitará probar a estos futbolistas durante las Fechas FIFA de noviembre y de marzo en el 2026 con la necesidad de llegar de buena forma para la justa deportiva más importante a nivel global.

Entre estas nuevas posibilidades está el cambio generacional que debe tener el combinado nacional y que ya está en marcha con las convocatorias de Luis Javier Suárez que a sus 27 años está aprovechando los llamados de Néstor Lorenzo. Richard Ríos, Yerson Mosquera, Kevin Castaño, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Juan Camilo Hernández, entre otros que son grandes novedades.

Sin embargo, hay otros que han sido acercados como Marino Hinestroza y seguramente algunos de la Selección Colombia Sub-20 que fue tercera en el Mundial de la categoría podrían estar. Además de estos, aparece el nombre para tener en cuenta de Pedro Bravo, el sorpresivo jugador que sería convocado para las Fechas FIFA.

PEDRO BRAVO SERÍA LA NOVEDAD EN LA LISTA DE NÉSTOR LORENZO

De acuerdo con información del periodista Julián Capera, Pedro Bravo es un volante que es observado constantemente por la Selección Colombia. El cuerpo técnico del combinado nacional está al tanto del mediocampista surgido en el América de Cali y que ahora actúa en Europa.

Pedro Bravo salió del América de Cali en donde alcanzó a jugar tres temporadas sumando pocos minutos. A sus 20 años, es una de las grandes figuras del Football Club Midtjylland de Dinamarca en donde se ganó el premio del jugador revelación en su primera temporada.

En su segunda experiencia en el club danés, Pedro Bravo es uno de los pilares del Midtjylland siendo titular fecha tras fecha, además de ser líder de la liga local y actuar en la UEFA Europa League. Justamente, la información de Julián Capera demarca que el futbolista vallecaucano será observado en el juego contra el Celtic.

Sumado a todo lo anterior, Pedro Bravo ya sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección Colombia cuando tuvo proceso con la Sub-15 y con la Sub-17. Ahora, a sus 20 años podría tener la gran oportunidad de representar a la absoluta, y por qué no, ser tenido en cuenta para el Mundial en el 2026.

¿CUÁNDO SALE LA CONVOCATORIA?

La Selección Colombia jugará dos partidos en la Fecha FIFA de noviembre para cerrar los juegos de preparación del 2025 para afrontar el Mundial en junio de 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a Nueva Zelanda y Australia y la convocatoria se espera que salga el sábado 8 de noviembre.

El nombre de Pedro Bravo podría aparecer en la lista, especialmente porque Richard Ríos no está en su mejor momento con el Benfica ni tampoco en las anteriores convocatorias con la Selección Colombia. Ver al volante del Midtjylland sería ideal para sacar conclusiones de cara a la Copa del Mundo.