Colombia tiene 2 nuevos amistosos confirmados de cara al Mundial Sub17

La temporada 2025 está llegando a su fin, las competencias de igual manera, pero para la Selección Colombia sigue habiendo grandes retos, entre ellos dos Copas del Mundo en donde los protagonistas serán la selección femenina Sub 17, la cual disputará el certamen mundialista en Marruecos en Octubre, y la selección masculina Sub 17 que estará presente en el Mundial de Catar que iniciará en el mes de noviembre.

La 'tricolor' aún sueña con darle una alegría mundialista a los más de 50 millones de colombianos, la sub 20 ilusionó al llegar hasta la semifinal, pero ahora llega el momento de los más jóvenes, en donde la sub 17 tendrá un camino difícil desde la fase de grupos y para la cual se prepara de la mejor manera con dos nuevos duelos amistosos confirmados contra Uruguay.

Colombia se medirá ante Uruguay en dos duelos amistosos

La Federación Colombiana de Fútbol quiere que todas las categorías representantes tengan una buena formación y que dejen en alto la imagen futbolística del país, por lo que ya habría organizado dos partidos amistosos antes de que inicie el Mundial de Catar el 3 de noviembre.

Colombia tendrá un choque importante ante la Selección de Uruguay, justamente en suelo uruguayo, en el Complejo Celeste, en Montevideo. Este partido servirá solo para la 'tricolor', ya que el conjunto 'charrúa' no pudo estará presente en el certamen mundialista.