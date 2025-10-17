Actualizado:
Colombia tiene 2 nuevos amistosos confirmados de cara al Mundial Sub17
La FCF dio a conocer el rival y la fecha para los últimos dos amistosos preparatorios de cara al Mundial.
La temporada 2025 está llegando a su fin, las competencias de igual manera, pero para la Selección Colombia sigue habiendo grandes retos, entre ellos dos Copas del Mundo en donde los protagonistas serán la selección femenina Sub 17, la cual disputará el certamen mundialista en Marruecos en Octubre, y la selección masculina Sub 17 que estará presente en el Mundial de Catar que iniciará en el mes de noviembre.
La 'tricolor' aún sueña con darle una alegría mundialista a los más de 50 millones de colombianos, la sub 20 ilusionó al llegar hasta la semifinal, pero ahora llega el momento de los más jóvenes, en donde la sub 17 tendrá un camino difícil desde la fase de grupos y para la cual se prepara de la mejor manera con dos nuevos duelos amistosos confirmados contra Uruguay.
Colombia se medirá ante Uruguay en dos duelos amistosos
La Federación Colombiana de Fútbol quiere que todas las categorías representantes tengan una buena formación y que dejen en alto la imagen futbolística del país, por lo que ya habría organizado dos partidos amistosos antes de que inicie el Mundial de Catar el 3 de noviembre.
Colombia tendrá un choque importante ante la Selección de Uruguay, justamente en suelo uruguayo, en el Complejo Celeste, en Montevideo. Este partido servirá solo para la 'tricolor', ya que el conjunto 'charrúa' no pudo estará presente en el certamen mundialista.
Dichos partidos se llevarán a cabo el martes 21 de octubre en el Complejo Celeste sobre las 10:00 hora colombiana y se volverán a ver frente a afrente en este mismo escenario deportivo el jueves 23 del mismo mes.
Fixture de Colombia en el Mundial Sub 17 de Catar 2025
Colombia se ubica en el Grupo G del Mundial y tendrá que enfrentar a tres de la selecciones más fuertes de la competencia:
- Alemania vs Colombia: 4 de noviembre sobre las 9:45 hora colombiana
- El Salvador vs Colombia: 7 de noviembre sobre las 7:30 hora colombiana
- Colombia vs Corea del Norte: 10 de noviembre sobre las 8:30 hora colombiana
