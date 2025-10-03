Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 09:28
Colombia y las cinco novedades en convocatoria ante México y Canadá
El técnico Néstor Lorenzo dio el listado para los amistoso de octubre.
Este viernes 3 de octubre, la Selección Colombia dio el listado de jugadores que representarán al país en los partidos amistosos del 11 y 14 de octubre que se llevarán a cabo en territorio estadounidense (contra México y Canadá, respectivamente).
Dentro de la convocatoria, aparecen nombres que no habían sido llamados para los anteriores partidos de Eliminatorias contra Bolivia y Venezuela, novedades con los que el técnico Néstor Lorenzo sorprende a los aficionados.
Lea también: Convocatoria de la Selección Colombia contra México y Canadá
En otras noticias: ¿cuál será el futuro de James Rodríguez?
Cinco novedades en convocatoria de Colombia para amistosos de octubre
El entrenador argentino hizo nuevos llamados, especialmente en la zona de ataque, donde se observan cuatro delanteros que en algunos casos venían destacándose en sus respectivos clubes, pero otros no tanto y los aficionados no los tenían en su radar.
Desde un par de meses, uno de los jugadores que había sido tenido en cuenta por la prensa y también por gran sector del aficionado colombiano es Kevin Serna, delantero del Fluminense que goza de una gran presente.
Por otro lado, Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández vuelve a la convocatoria tras vivir un buen momento en el Real Betis, sin embargo, otros nombres causaron más sorpresa en el listado, pues aparecen Yáser Asprilla (Girona) y Johan Carbonero (Internacional de Porto Alegre), jugadores que en sus respectivos clubes no venía destacándose de gran manera.
También regresa un arquero
Por último, hay novedad en el arco de la Selección Colombia, pues el arquero que actualmente milita en Vélez Sarsfield, Álvaro Montero, vuelve a convocatoria pese a no ser titular en el club argentino y perder la regularidad que sí tenía cuando jugaba en Millonarios.
Al parecer, Néstor Lorenzo respeta mucho el proceso que han tenido los jugadores en la Selección Colombia, recordando que Montero ya había sido llamado en ocasiones anteriores y sabe del potencial del portero guajiro de 30 años.
Fuente
Antena 2