Colombia y las cinco novedades en convocatoria ante México y Canadá

Este viernes 3 de octubre, la Selección Colombia dio el listado de jugadores que representarán al país en los partidos amistosos del 11 y 14 de octubre que se llevarán a cabo en territorio estadounidense (contra México y Canadá, respectivamente).

Dentro de la convocatoria, aparecen nombres que no habían sido llamados para los anteriores partidos de Eliminatorias contra Bolivia y Venezuela, novedades con los que el técnico Néstor Lorenzo sorprende a los aficionados.

