Colombia tiene oportunidad de oro en Liga de Naciones: dato lo avala

La espera llegó a su final para volver a ver a la Selección Colombia Femenina en la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Un partido en el que no pueden perder, pese a desafiar la altura que puede ser un factor de peso en contra del combinado cafetero.

Pese a que la altura es un tema para revisar, Colombia no ha sufrido por este tema. Hicieron una Copa América estelar en 2025 en Quito, Ecuador al ser segunda de la competencia perdiendo la final en penales ante Brasil. Por su parte, en esta Liga de Naciones enfrentó a las ecuatorianas y, aunque se complicaron, sacaron el partido adelante con un resultado de 1-2.

Con esto, las dirigidas por Ángelo Marsiglia quieren seguir reinando en la Liga de Naciones. En estos momentos son líderes con seis puntos, producto de dos victorias en lo que va de la nueva competencia continental que dará dos cupos para el Mundial de Brasil 2027.

EL DATO QUE COMPRUEBA LA OPORTUNIDAD DE ORO PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA

Evidentemente, los goles de diferencia serán vitales para sellar la clasificación. Con solo dos cupos directos, el seleccionado cafetero deberá superar a Bolivia en La Paz con la necesidad de sumar de a tres, puesto que en la cuarta jornada descansarán y podrán perder terreno si hay victorias de Chile, Venezuela y Argentina que siguen a las colombianas.

Sin embargo, Colombia tiene una oportunidad inigualable contra Bolivia en la Liga de Naciones. Las bolivianas, que todavía les pesa este tipo de competencias a nivel histórico tienen que salir del fondo de la tabla y superar a las colombianas para poder luchar por una histórica clasificación.

El nivel es gigante entre una selección y la otra. Colombia necesita sacar la ventaja ante un rival de menor categoría. Bolivia suma dos derrotas con nueve goles en contra y sin marcar goles todavía. En esta tercera jornada, a las del altiplano les tocará remar contra la corriente.

La altura podría ser determinante para hacerse fuertes, pero la superioridad de Colombia no se negocia con jugadoras de grandes ligas del mundo como Linda Caicedo, Daniela Montoya, Manuela Vanegas, entre otras.

Además, la consigna es poder dar un golpe de autoridad con una victoria sumamente holgada para hundir a Bolivia en el fondo de la tabla y para sumar muchos goles para la diferencia goleadora. Esto será un factor ideal para robar una de las dos plazas directas para el Mundial.

HISTORIAL FAVORECE A COLOMBIA

Aparte de la necesidad de golear y seguir en la parte alta de la tabla de posiciones, Colombia quiere seguir con puntaje perfecto cuando se enfrenta a Bolivia. Esta será la quinta ocasión en la que se ven las caras y puede ser una histórica cita por debutar en esta Liga de Naciones.

El último antecedente fue en la Copa América de 2025 en Quito, Ecuador en un partido demasiado desfavorable para Bolivia. Colombia sacó el resultado con un 8-0 que sirvió para sellar la clasificación para las siguientes rondas de dicha competencia continental.