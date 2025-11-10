Colombia va con todo para clasificar: nómina vs Corea del Norte en Mundial Sub 17

La Selección Colombia Sub-17 afronta la tercera salida en Doha, Catar para poder sellar la clasificación para los dieciseisavos de final, la nueva fase que entrará en juego a partir de este Mundial, dado que participan 48 selecciones y que es la prueba piloto para el certamen mundialista en 2026.

Infortunadamente, Colombia llega a este partido con la necesidad de ganar, sí o sí. No se puede dar el lujo de perder o ni siquiera de empatar, dado que la igualdad pondría al seleccionado ‘Tricolor’ a hacer cuentas para poder clasificar con tres puntos, ya sea como mejor tercero, gracias a que clasifican ocho terceros o intentar clasificar como segundo si El Salvador le gana a Alemania.

Para esta jornada definitiva, Freddy Hurtado no quiere correr riesgos sabiendo todo lo que está en juego cuando jueguen ante Corea del Norte y, en simultáneo, Alemania se vea las caras con El Salvador. El cuadro colombiano se afianza a los goles de Santiago Londoño, que, infortunadamente, todavía no ha explotado en el Mundial, pero que debe emular lo hecho en el Sudamericano como goleador.

NÓMINA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA PARA ENFRENTAR A COREA DEL NORTE EN EL MUNDIAL SUB-17

La última prueba de la Selección Colombia debe ser el punto de inflexión para cambiar la cara gris de los primeros dos partidos con empates que poco o nada le sirvieron en las aspiraciones al cuadro colombiano que tiene que hacer cuentas producto de los dos puntos que tienen.

Era ideal ya estar, por lo menos con más de tres unidades en estos momentos. En busca de la victoria y de la clasificación, el entrenador Freddy Hurtado puso lo mejor que tiene en cancha con la presencia de Juan José Cataño, único goleador en lo que va del Mundial para Colombia. Santiago Londoño y Cristian Flórez en el ataque.

Con esos referentes, el entrenador no se guardó nada. En el arco estará Jorman Mendoza que ha sido el habitual titular durante estos dos partidos disputados. Una zaga defensiva ya conocida con Criss Macías, Edmilson Herazo, Jesús Peñaloza y Miguel Solarte.

En el mediocampo, el entrenador se decantó por Cristian Orozco, jugador de Fortaleza que ya está vendido al Manchester United, Matías Lozano y Juan José Cataño, mientras que en la delantera estarán José Escorcia, Cristian Flórez y en punta como referente de área Santiago Londoño.