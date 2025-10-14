Cargando contenido

Fútbol
Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 17:49

COLOMBIA vs Canadá EN VIVO 14 de octubre: hora y canal para el partido HOY

Se disputa el segundo amistoso de esta fecha FIFA.

Colombia y Canadá disputan en la jornada de este martes el segundo partido de la fecha FIFA.

El encuentro de los dirigidos por Néstor Lorenzo se vive en el Red Bull Arena.

Siga COLOMBIA vs Canadá EN VIVO 14 de octubre: hora y canal para el partido HOY

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en el Canal RCN y la App del Canal RCN.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 20:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30

EN VIVO ⚽ | Colombia vs. Canadá- Amistoso FIFA
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen

selección de Canadá

Cargando más contenidos

Fin del contenido