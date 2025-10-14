Colombia y Canadá disputan en la jornada de este martes el segundo partido de la fecha FIFA.

El encuentro de los dirigidos por Néstor Lorenzo se vive en el Red Bull Arena.

Siga COLOMBIA vs Canadá EN VIVO 14 de octubre: hora y canal para el partido HOY

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en el Canal RCN y la App del Canal RCN.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 20:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30