Colombia vs Canadá sufre cambio: confirmaron el nuevo horario

Fuentes de la Federación Colombiana de fútbol confirmaron que el duelo amistoso de este martes 14 de octubre entre las selecciones de Colombia y Canadá en la fecha FIFA tendrá su pitazo inicial a las 7:30p.m., es decir, media hora después de lo planteado.

Los motivos del cambio de horario no son confirmados, pero se habla de las condiciones climáticas de la zona del partido que estarían presupuestando una tormenta en las horas de las tarde, por lo que se hace este cambio de horario.

El duelo se estará disputando en el Sports Illustrated Stadium, también conocido como Red Bull Arena en Nueva Jersey, Estados Unidos que actualmente es la casa de los New York Red Bulls de la Major League Soccer, la liga de fútbol más importante de ese país.

Colombia realizó este lunes 13 de octubre un último entrenamiento de campo bajo los órdenes de Néstor Lorenzo, quien no hizo conferencia de prensa previo al duelo ante los canadienses y sus últimas palabras se conocieron tras el duelo ante México.

Precisamente el equipo nacional llega a este duelo después de goleador 4-0 a México, partido que se jugó en el AT&T Stadium de Arlington, Texas y gracias a las anotaciones de los jugadores John Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero.

El equipo 'tricolor' con esta victoria sigue soñando con la posibilidad de ser cabeza de grupo para el próximo mundial entiendo que las victorias ayudan a sumar en el ranking de la FIFA y se tiene que espera a que algunas de las selecciones que está arriba de nosotros pueda tener un traspié en la clasificación europea que sigue en disputa por estos días.

