Colombia vs Comoros: hora y cómo ver el partido este martes del torneo Esperanzas de Toulon

La Selección Colombia sub 20 arranca su participación en el torneo Esperanzas de Toulon 2022. El combinado juvenil estará en la disputa por el reconocido torneo internacional en el que han hecho presencia grandes figuras del fútbol mundial.

La competencia disputada en Francia reunirá varios equipos nacionales de distintos lugares del mundo. Los equipos juveniles de Argentina, México, Venezuela, Japón, Ghana y el local, entre otros. La disputa será con escuadras de diferentes categorías entre la sub 19 y algunos conjuntos sub-23.

Colombia ha tenido un gran historial en éste torneo. El equipo cafetero ha sumado 3 títulos de la competición y dos sub campeonatos. La tricolor sólo es superada en el palmarés por los combinados de Francia, Brasil, Inglaterra y Portugal.

Para la presente edición el cuadro nacional debutará ante el equipo sub 20 de Comoras en el Stade Parsemain en la localidad de Fos-sur-Mer, Francia, el martes 31 de mayo desde las 10:30 a.m. hora colombiana. Los cafeteros hacen parte del Grupo C. La tricolor se encuentra en la misma zona de Argelia, Japón y su primer rival de la competencia.

Hora y canal para ver Colombia vs Comoros EN VIVO Torneo Esperanzas de Toulon 2022

El partido Colombia vs Comoros se puede ver en Colombia y toda Sudamérica por Star+ y Espn 3. En Estados Unidos transmite el juego beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español, beIN SPORTS CONNECT. También puede seguir el partido por Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 10:30

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 11:30

Argentina y Chile: 12:30

Estados Unidos: 11:30 (este), 07:30 (pacífico)