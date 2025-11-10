Actualizado:
Lun, 10/11/2025 - 06:49
Colombia vs. Corea del Norte EN VIVO: Mundial Sub-17 ¿dónde ver? HOY 10 de noviembre
El equipo cafetero se juega su clasificación a la siguiente ronda del certamen orbital.
Este lunes 10 de noviembre, la Selección Colombia Sub-17 afrontará la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial que se lleva a cabo en Catar, duelo ante Corea del Norte que definirá gran parte del futuro del equipo ‘Tricolor’.
El equipo dirigido por el técnico Fredy Hurtado no ha podido conocer el triunfo en esta competencia y viene de dos empates consecutivos (ante Alemania y El Salvador), buscando en esta tercera salida ganar los tres puntos y de paso obtener boleto directo a la siguiente ronda del certamen.
Cabe recordar que este Mundial Sub-17 de Catar 2025 se juega por primera vez en su historia con 48 selecciones, así que no solo los primeros 2 equipos de cada grupo acceden a la siguiente fase del torneo, sino también lo podrán hacer los 8 mejores terceros de cada zona.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Colombia vs. Corea del Norte
El partido correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos en el Mundial Sub-17 de Catar 2025, se llevará a cabo este lunes 10 de noviembre a partir de las 8:30 a.m., duelo que se podrá ver para toda Colombia por la señal HD2 del Canal RCN y también por la cuenta de YouTube de Deportes RCN.
En países de Latinoamérica se podrá disfrutar del compromiso por DirecTV Sports (en Venezuela también se podrá ver por inter, mientras que en Bolivia se tendrá que sintonizar Entel TV).
En México se podrá ver el partido por Amazon Prime Video y ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar Peacock, Amazon Prime Video y Telemundo Deportes En Vivo.
EN VIVO: Colombia vs. Corea del Norte
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 8:30 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 9:30 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 10:30 horas
ET Estados Unidos: 8:30 horas
PT Estados Unidos: 5:30 horas
España: 14:30 horas.
