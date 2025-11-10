Colombia vs. Corea del Norte EN VIVO: Mundial Sub-17 ¿dónde ver? HOY 10 de noviembre

Este lunes 10 de noviembre, la Selección Colombia Sub-17 afrontará la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial que se lleva a cabo en Catar, duelo ante Corea del Norte que definirá gran parte del futuro del equipo ‘Tricolor’.

El equipo dirigido por el técnico Fredy Hurtado no ha podido conocer el triunfo en esta competencia y viene de dos empates consecutivos (ante Alemania y El Salvador), buscando en esta tercera salida ganar los tres puntos y de paso obtener boleto directo a la siguiente ronda del certamen.

Cabe recordar que este Mundial Sub-17 de Catar 2025 se juega por primera vez en su historia con 48 selecciones, así que no solo los primeros 2 equipos de cada grupo acceden a la siguiente fase del torneo, sino también lo podrán hacer los 8 mejores terceros de cada zona.