Fútbol
Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 13:28

Colombia Vs España Mundial sub 20: hora, fecha y cómo VER EN VIVO

Colombia enfrentará a España en los cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20.

La Selección Colombia quiere seguir haciendo historia en la Copa del Mundo sub 20 y este sábado 11 de octubre enfrentará a España en el Estadio Fiscal de Talca en partido válido por la ronda de cuartos de final.

El equipo nacional llegó a esta instancia, después de superar en los octavos de final a Sudáfrica con un contundente marcador de 3-1, gracias a las anotaciones logradas por Joel Canchimbo y Néiser Villarreal, quien celebró en dos ocasiones.

Por otro lado, España tuvo que esforzarse más de la cuenta para dejar en el camino a Ucrania con un apretado resultado de 1-0.

 

El partido entre la Selección Colombia contra España por los cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20 se jugará este sábado 11 de octubre a partir de las 3:00 de la tarde.

El compromiso se podrá VER EN VIVO a través de la señal principal del Canal RCN y también contará con transmisión de Antena 2 y Antena 2.com.

Colombia tendrá baja Vs España

La Selección Colombia no podrá contar con el defensa central Simón García, quien se perderá el duelo contra España por acumulación de tarjetas amarillas.

En lugar de García jugaría Weimar Enrique Vivas Palacios, defensor del RB Bragantino de Brasil.

