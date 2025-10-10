Colombia Vs España Mundial sub 20: hora, fecha y cómo VER EN VIVO

La Selección Colombia quiere seguir haciendo historia en la Copa del Mundo sub 20 y este sábado 11 de octubre enfrentará a España en el Estadio Fiscal de Talca en partido válido por la ronda de cuartos de final.

El equipo nacional llegó a esta instancia, después de superar en los octavos de final a Sudáfrica con un contundente marcador de 3-1, gracias a las anotaciones logradas por Joel Canchimbo y Néiser Villarreal, quien celebró en dos ocasiones.

Por otro lado, España tuvo que esforzarse más de la cuenta para dejar en el camino a Ucrania con un apretado resultado de 1-0.