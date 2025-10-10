Colombia vs España: Una cita con la historia en el Mundial Sub 20

La Selección Colombia venció 3-1 a Sudáfrica en el duelo por octavos de final. La tricolor sufrió ante los 'bafana bafana', pero logró quedarse con el tiquete entre uno de los mejores ocho equipos del Mundial Sub-20.

Lea también: Colombia y España ya se han enfrentado por Mundial sub 20; historial

Ahora la tricolor se medirá ante España en un duelo para meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo. El elenco europeo dirigido por Paco Gallardo llega al compromiso contra los sudamericanos luego de haber dejado en el camino a Ucrania. Un tanto de Pablo García fue la clave para que los ibéricos avanzaran de fase tras ganar 1-0.